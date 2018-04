Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai elnököt nem tudta rávenni a május közepén lejáró iráni atomalku meghosszabbítására. Macron szerint ugyanakkor van esély egy újabb megállapodás kidolgozására. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai...","id":"20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525fea87-84e3-4ec9-898c-0ccde21636e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","timestamp":"2018. április. 26. 11:46","title":"Valamilyen válság mindig kell Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még be sem fejezte az ÁSZ a Városliget Zrt. átvilágítását, máris újabbat kezd – igen furcsa, hogy a korábbi időszak vizsgálatát fél éve nem sikerül jelentésben közreadni. Az ÁSZ még rejtélyesebb módon hozzácsapta a 2016-os év vizsgálatát a korábbiakhoz. A Városliget Zrt. mindeközben a törvényességet emeli ki és követeli a projekt minden elemével kapcsolatosan a Ligetvédők és a Valton őrző-védőinek tegnapi incidense után.","shortLead":"Még be sem fejezte az ÁSZ a Városliget Zrt. átvilágítását, máris újabbat kezd – igen furcsa, hogy a korábbi időszak...","id":"20180427_Liget_Projekt_rejtelyesen_huzodnak_az_ASZvizsgalatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5aa3a1-582d-473b-b729-f48f4f6da995","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Liget_Projekt_rejtelyesen_huzodnak_az_ASZvizsgalatok","timestamp":"2018. április. 27. 16:43","title":"Liget Projekt: rejtélyesen húzódnak az ÁSZ-vizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","shortLead":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","id":"20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bec231c-a63e-4276-a534-71253f8cae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","timestamp":"2018. április. 26. 11:22","title":"Valtonos biztonságiak fogták le, ütötték a demonstráló ligetvédőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak. Az ortorexia egészségesétel-függőséget jelent, és egyfajta spiritualitás a konyhában.","shortLead":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak...","id":"20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb07a0-d28e-4dd6-a53c-a5b10cd6ee18","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"Egészségesen étkezik? Lehet, hogy beteg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","shortLead":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","id":"20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914bd59-8b29-4b80-b875-0e7c543e6495","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","timestamp":"2018. április. 26. 16:45","title":"Megvan a bejelentés, amit egész nap vártak a budapesti tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti kommentekben, de a bíróságon is meghallgatták, és hittek is nekik.","shortLead":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti...","id":"20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd67d9-91ce-4901-9708-7c39162b68d2","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","timestamp":"2018. április. 27. 11:02","title":"Végre meghallgatták a nőket, és hittek is nekik – ez a Bill Cosby-ügy tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ae7f77-132e-4ce7-b2e0-c8c70cc4532c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elnök lemondásra szólította fel, a pártja kiáll mellette. \r

","shortLead":"Bár az elnök lemondásra szólította fel, a pártja kiáll mellette. \r

","id":"20180427_Nem_mond_le_a_roman_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ae7f77-132e-4ce7-b2e0-c8c70cc4532c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17ab16d-18bf-40fe-a967-39c1df0922c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Nem_mond_le_a_roman_miniszterelnok","timestamp":"2018. április. 27. 18:26","title":"Nem mond le a román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","shortLead":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","id":"20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6606894-e2cb-4ff5-8a63-a99cfc5223d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","timestamp":"2018. április. 26. 14:56","title":"Bíróságon tiltották be az Ubert Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]