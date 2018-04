Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c260437b-bf1b-4393-b853-459e9b1cf000","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A három évtizede Magyarországon élő német irodalmár, Wilhelm Droste azt mondja, a saját bőrén érzi, mennyi gyönyörűséget tett tönkre a politika.","shortLead":"A három évtizede Magyarországon élő német irodalmár, Wilhelm Droste azt mondja, a saját bőrén érzi, mennyi...","id":"20180426_A_legjobb_baratomat_veszitettem_el_mert_zsidozni_kezdett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c260437b-bf1b-4393-b853-459e9b1cf000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8c696-e7ae-4b68-8881-6da90b64327d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_A_legjobb_baratomat_veszitettem_el_mert_zsidozni_kezdett","timestamp":"2018. április. 26. 16:58","title":"„A legjobb barátomat veszítettem el, mert zsidózni kezdett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6952d-59c8-4e07-8c76-006988b605b4","keywords":null,"link":"/sport/20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","shortLead":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","id":"20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4fec-570e-422b-8499-149c917bac4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 28. 13:38","title":"Új vezetési struktúra jön a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","shortLead":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","id":"20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb871145-0319-4eef-9c9c-1750078f243b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","timestamp":"2018. április. 28. 07:47","title":"5 milliárd per kilométerért épít utat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","shortLead":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","id":"20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869d5b5f-9ab2-4e4c-974a-d0ec20003a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 19:31","title":"Megvették a BMW Z4-et, majd az első úton össze is törték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]