[{"available":true,"c_guid":"eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","shortLead":"Nem ez volt az első eset, hogy az óvodából meglépett kisgyerek.","id":"20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eecaa4c0-6343-443b-a8d6-98bac0f5d55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b198e5-7f6e-4c02-9b00-6fefce4cd1c3","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Megszokott_ket_ovis_Szegeden","timestamp":"2018. április. 28. 11:35","title":"Megszökött két ovis Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","shortLead":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","id":"20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c74cd-0fca-4e21-b357-0a418bd58e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"NVI: Csak 90 kettős állampolgár jelentkezett be szavazni Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető biztonságára, s miért maradt el a tisztelgések egy része? Íme a válaszok.","shortLead":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff12e2d-380f-4963-a03c-c90fd5176b5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","timestamp":"2018. április. 27. 18:37","title":"Történelmi jelző ide vagy oda, Kim Dzsong Un saját mobilvécét vitt a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","shortLead":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","id":"20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928897fb-99b1-4136-b6aa-6c0d61142c3e","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 18:36","title":"Mit nekünk tavasz: strandidőt hoz a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","shortLead":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","id":"201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067a300-bce2-4692-801a-d458dd84b54b","keywords":null,"link":"/kkv/201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","timestamp":"2018. április. 28. 10:00","title":"Lassan egy sört sem ihat meg úgy Budapesten, hogy ne a NER-lovagokat gazdagítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","shortLead":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","id":"20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5520dfe7-0629-4325-b11d-83d30ad745bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","timestamp":"2018. április. 28. 08:21","title":"Valódi zseb-Ferrari: itt az 500 lóerős Alfa Romeo 4C","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc035f9d-b6ea-4161-9e99-5f0470dbe2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 27. 17:34","title":"Átpréselte magát a zárt üvegajtón, keresik miatta a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]