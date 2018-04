Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Eme történelmi pillanatban reflektorfénybe került egy gasztrodiplomáciai húzás is: Kim Dzsong Un különleges tésztát kínált Mun Dzse Innek. ","shortLead":"Nagyon fontos lépést tett Észak-Korea és Dél-Korea pénteken, a két ország megállapodott, hogy atomfegyvermentessé...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7b4e36-547a-4810-b3a7-e014160d6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11674d7-a42d-41b7-ab66-f52b0c208ed7","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Kim_Dzsong_Un_a_tesztajaval_edesgeti_magahoz_DelKoreat","timestamp":"2018. április. 27. 17:35","title":"Kim Dzsong Un a tésztájával édesgeti magához Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","id":"20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526bde19-2116-48eb-8d99-ceec7ac22834","keywords":null,"link":"/sport/20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","timestamp":"2018. április. 27. 17:05","title":"Örökre eltiltották a brazil futballelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós támogatást, 2027 pedig az uniós költségvetés nettó befizetőjévé válhatnak a lengyelek.","shortLead":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós...","id":"20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354296ba-4e3f-46e8-959e-13aab2b2eacf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","timestamp":"2018. április. 27. 12:37","title":"Több milliárd euróval apadhat 2020-tól Lengyelország uniós támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza előtt tüntettek a szerdai atrocitások miatt. ","shortLead":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza...","id":"20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90087c4b-b343-464b-9899-d545c8b30505","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","timestamp":"2018. április. 27. 22:03","title":"Nyakmerevítőben ment a megütött ligetvédő a mai tüntetésre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","id":"20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e97b3-0810-46af-851d-ce49e9d83721","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","timestamp":"2018. április. 28. 18:21","title":"A nap fotója: Michelisz az ellenfelek présében - test-test elleni csata Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"kkv","description":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett légitársaságát, a Nikit rögvest eladta a fapados Ryanairnek. ","shortLead":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett...","id":"201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123698ef-e9b2-4dca-b3e1-a5564b2f5b93","keywords":null,"link":"/kkv/201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","timestamp":"2018. április. 28. 10:30","title":"Niki Lauda és a Ryanair üzlete: win-win játszma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]