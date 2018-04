Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte tőle: mutassa meg a Soros-tervet, mert ő sehol nem találja. Túl magas labda volt ez a magyar külügyminiszternek.","shortLead":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte...","id":"20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea275f-5f7a-47ee-ba0a-da754c38ff38","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","timestamp":"2018. április. 27. 10:36","title":"Szijjártó szerint a Soros-terv fent van az interneten, csak meg kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint Viorica Dancila alkalmatlan a feladatára, és ez sérülékennyé tette Románia kormányát.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint Viorica Dancila alkalmatlan a feladatára, és ez sérülékennyé tette Románia kormányát.","id":"20180427_a_roman_elnoke_megvonta_a_bizalmat_az_orszag_elso_noi_miniszterelnoketol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a42081-0e4d-436c-b9a5-1642ba706f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_a_roman_elnoke_megvonta_a_bizalmat_az_orszag_elso_noi_miniszterelnoketol","timestamp":"2018. április. 27. 11:01","title":"A román elnök megvonta a bizalmat az ország első női miniszterelnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","shortLead":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","id":"20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5520dfe7-0629-4325-b11d-83d30ad745bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","timestamp":"2018. április. 28. 08:21","title":"Valódi zseb-Ferrari: itt az 500 lóerős Alfa Romeo 4C","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vannak egyenkommentek is.","shortLead":"Vannak egyenkommentek is.","id":"20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b93ce2d-af89-4a7d-9194-e0512f78b498","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","timestamp":"2018. április. 28. 10:40","title":"Megrohanták a magyarok a kritikus jelentést író Sargentini oldalát, és csak gyalázzák, gyalázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc035f9d-b6ea-4161-9e99-5f0470dbe2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 27. 17:34","title":"Átpréselte magát a zárt üvegajtón, keresik miatta a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","shortLead":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","id":"20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19360b-9b3c-4f3f-86a7-8f4cef623aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","timestamp":"2018. április. 27. 13:08","title":"Női rendezője lehet a következő Star Trek-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]