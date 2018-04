Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vannak egyenkommentek is.","shortLead":"Vannak egyenkommentek is.","id":"20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b93ce2d-af89-4a7d-9194-e0512f78b498","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","timestamp":"2018. április. 28. 10:40","title":"Megrohanták a magyarok a kritikus jelentést író Sargentini oldalát, és csak gyalázzák, gyalázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fölénk áramló meleg levegő és a több helyen felhős idő hatására igen enyhe volt az éjszaka. ","shortLead":"A fölénk áramló meleg levegő és a több helyen felhős idő hatására igen enyhe volt az éjszaka. ","id":"20180429_Idojarasi_rekordot_dontott_az_aprilisi_nyar_Szeged_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed3b711-4bb8-4eb5-9172-24f538770e33","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Idojarasi_rekordot_dontott_az_aprilisi_nyar_Szeged_mellett","timestamp":"2018. április. 29. 08:53","title":"Időjárási rekordot döntött az áprilisi nyár Szeged mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban...","id":"20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ab2d5-6f80-416e-aed5-42092b953026","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","timestamp":"2018. április. 28. 01:05","title":"Márki-Zay: Most nem egy új pártra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","shortLead":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","id":"20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbebd11-8e47-4a5e-b1ab-bf1c23a2b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","timestamp":"2018. április. 28. 11:16","title":"Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta él Magyarországon, de már nem akar magyar állampolgár lenni. A hazai közélet elborzasztja, már nem fűz reményt a parlamenthez meg egy rendes pártversenyhez. HVG-portré.","shortLead":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta...","id":"201817_wilhelm_droste","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45433a86-7b4c-43e0-a1f8-fca5f5c74b2e","keywords":null,"link":"/kultura/201817_wilhelm_droste","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"\"Érvelni németül, szeretni és dühöngeni magyarul lehet jobban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82db5425-a89d-47a9-badc-69797ea1d053","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","timestamp":"2018. április. 29. 12:00","title":"Ez történt: teljesen megújult a Gmail, Kínának pedig bejött a légtisztító csodatorony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"","category":"elet","description":"Három hónapos állást ajánl a WOW air

izlandi diszkont légitársaság: a jelentkezőnek és társának be kell járnia Izlandot, és a világ több városát, s videoblogban kell beszámolnia az élményeikről. A jelentkezés nem túl bonyolult.

","shortLead":"Három hónapos állást ajánl a WOW air

izlandi diszkont légitársaság: a jelentkezőnek és társának be kell járnia...","id":"20180429_Jelentkezot_keresnek_a_vilag_egyik_legjobb_allasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d488ba4-8b68-46e7-b18d-a39ceb577bb4","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Jelentkezot_keresnek_a_vilag_egyik_legjobb_allasara","timestamp":"2018. április. 29. 14:57","title":"Jelentkezőt keresnek a világ egyik legjobb állására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]