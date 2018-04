Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új közigazgatási egység jön majd létre a kormányzatban: a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség mellett – aminek az irányítását Gulyás Gergely veszi át – Miniszterelnöki Kormányiroda is működni fog.","shortLead":"Új közigazgatási egység jön majd létre a kormányzatban: a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és...","id":"20180427_ujkormanyszerv_alakul_oban_fogja_iranyitani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357a1b04-5801-474f-8d01-bce4f2e21c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujkormanyszerv_alakul_oban_fogja_iranyitani","timestamp":"2018. április. 27. 22:24","title":"Új kormányszerv alakul, Orbán fogja irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó, aminél talán csak a kilőtt puskagolyó hasít jobban a levegőben. Nem mellesleg Győrben gyártják.","shortLead":"Ez a TT pillanatok alatt bebizonyítja, hogy nem egy divatos női kis sportkocsi, hanem egy kőkemény utcai versenyautó...","id":"20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c9cd49-deed-48c8-8e7b-e0a75c9d55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5589-c1a6-498d-91c8-02e3c159c603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_uvegtigris_magyar_auto_audi_tt_rs_sportkocsi_kupe_sportauto_quattro_gyor_rs3_porsche_911","timestamp":"2018. április. 28. 15:00","title":"ÜvegtigRS: kipróbáltuk a leggyorsabb magyar autót, az Audi TT RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d","c_author":"","category":"kultura","description":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg, szívelégtelenség következtében.","shortLead":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg...","id":"20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3afa44-6b83-439f-af2b-bf02ce5a2944","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","timestamp":"2018. április. 29. 11:30","title":"Meghalt a 80 nap alatt a Föld körül és a Logan futása rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyors felmelegedés sem tesz jót.","shortLead":"A gyors felmelegedés sem tesz jót.","id":"20180428_Teljesen_kimerult_Egy_orvos_elmagyarazta_miert_es_meddig_tart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0fff70-3a7b-4cf2-88fa-bb32b2161380","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Teljesen_kimerult_Egy_orvos_elmagyarazta_miert_es_meddig_tart","timestamp":"2018. április. 28. 10:18","title":"Teljesen kimerült? 