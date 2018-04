Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető járművek kora, az iparág koncentrációja is gyorsul. A háttérben olyan csúcsmenedzserek állnak, akik úgy néznek ki, mintha az életük csak a munkából állna.","shortLead":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető...","id":"201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0266d3-ee1b-455d-abab-c113bc552462","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"Az autóipar cézárjai: az autóversenyző, a pulóveres és akiről egytálételt is elneveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely lesz az új Lázár János, az új emberi erőforrás miniszterének viszont volt pár meghökkentő nyilatkozata. A buldózerként jellemzett Palkovics László egy vadiúj minisztériumot kap, de feltűnik olyan szereplő is, akit Orbán bevetetett a Lázár elleni harcban. A honvédséget pedig egy igazi katona vezeti majd, aki a sorkötelezettséget nem vezetné be, mert nincs értelme.","shortLead":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely...","id":"20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f6c614-1412-47bd-b12c-ab4d3741ace4","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","timestamp":"2018. április. 28. 07:00","title":"A buldózer, a katona és a Churchill-gondolkodású onkológus - íme az Orbán-kormány új miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b8685-0066-4535-ab53-f531cdbb7ec6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott nem jutott fel a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, miután a szombati zárómérkőzésen kétgólos előnyét eladva, szétlövéssel 3-2-re kikapott a brit együttestől.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott nem jutott fel a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, miután a szombati...","id":"20180428_dramai_vegjatekban_bukta_a_feljutast_a_hokivalogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b8685-0066-4535-ab53-f531cdbb7ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7cfdc7-c7d4-4341-a86b-1e74a20a1468","keywords":null,"link":"/sport/20180428_dramai_vegjatekban_bukta_a_feljutast_a_hokivalogatott","timestamp":"2018. április. 28. 22:30","title":"Drámai végjátékban bukta a feljutást a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","shortLead":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","id":"20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbd033-62aa-4b92-b2a5-307ca4978926","keywords":null,"link":"/kkv/20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","timestamp":"2018. április. 29. 18:26","title":"Egy magyar találmánynak köszönhetően világíthatnak a növények a sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350","c_author":"Halmos Máté","category":"elet","description":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország megalkotta a maga Orient Expresszét, mi pedig kipróbáltuk a legmenőbb kiadást, hogy levontuk a következtetést: a luxusvonat az új sétahajó.","shortLead":"Japánban nemhogy nem ciki a helyi MÁV, de vonatoknak saját rajongótáboruk van. A kötött pályáért bolonduló ország...","id":"20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6be3e5-e36c-4614-9862-831b52044350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207576cf-f9d1-4c50-b95a-1ca68d375137","keywords":null,"link":"/elet/20180428_japan_luxusvonat_sinkanszen_vasut_het_csillag_kjusu","timestamp":"2018. április. 28. 20:00","title":"Kipróbáltuk a világ legmenőbb luxusvonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]