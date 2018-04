Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","shortLead":"A parányi motor ellenére ezt a miniatűr sportkocsit nagyon is komolyan kell venni.","id":"20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4779a4d2-b264-40e6-ac28-ef0140626614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5520dfe7-0629-4325-b11d-83d30ad745bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_mini_ferrari_alfa_romeo_4c_olasz_sportauto_tuning","timestamp":"2018. április. 28. 08:21","title":"Valódi zseb-Ferrari: itt az 500 lóerős Alfa Romeo 4C","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","shortLead":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","id":"20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d416c-a7ea-4896-969e-e5223f224593","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","timestamp":"2018. április. 29. 14:44","title":"Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","shortLead":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","id":"20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e319c04-f39e-49a6-867e-46663a8015e1","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","timestamp":"2018. április. 28. 08:49","title":"Nyilvánosan alázta meg Donald Trump a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. Videó.","shortLead":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre...","id":"20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403148b-2f34-4340-acb0-27e0b3fbfc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","timestamp":"2018. április. 29. 17:40","title":"Így ropták a nyugdíjasok Schmitt Pállal Óbudán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb évre számítanak az idén.","shortLead":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb...","id":"20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cfb885-3423-4832-aad1-100fa9b59f73","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","timestamp":"2018. április. 28. 08:26","title":"Nyaralni menne? Nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8f60f9-f6ac-46c2-b26f-e23dd2c66c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs indoklás, egyszerűen csak lehúzták Magyarországot a listáról. ","shortLead":"Nincs indoklás, egyszerűen csak lehúzták Magyarországot a listáról. ","id":"20180428_Az_Amazon_mar_nem_szallit_ingyen_Magyarorszagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8f60f9-f6ac-46c2-b26f-e23dd2c66c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d8df80-b88c-4ae9-b728-cd0207f961fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Az_Amazon_mar_nem_szallit_ingyen_Magyarorszagra","timestamp":"2018. április. 28. 10:50","title":"Az Amazon már nem szállít ingyen Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","shortLead":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","id":"20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b73a0-b022-412b-b841-b4b2909a9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 28. 09:47","title":"Már ma eldőlhet, milyen irányba megy a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]