Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A személyi sérüléssel járó baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A személyi sérüléssel járó baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","id":"20180428_baleset_m1_gyor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e1b2ad-bee1-4357-8733-f4f9b62e027e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180428_baleset_m1_gyor","timestamp":"2018. április. 28. 11:44","title":"Árokba hajtott egy motoros az M1-es autópályán Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","shortLead":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","id":"20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536488c3-3664-452a-83a6-207a74d7d9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","timestamp":"2018. április. 28. 16:48","title":"Vettelé a pole pozíció a Forma-1-es Azeri Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","shortLead":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","id":"20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e156e3-5785-4199-96bd-7640d33c13b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","timestamp":"2018. április. 28. 12:20","title":"Ettől összeszorul a nagyurak gyomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c25f75d-b494-44fb-8e6b-0e444a148756","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betiltották Kenyában az első olyan filmet, amely az afrikai országot képviselve vesz részt a cannes-i filmfesztiválon. Az ok: a cenzoroknak nem tetszett a film témája, két nő szerelme.","shortLead":"Betiltották Kenyában az első olyan filmet, amely az afrikai országot képviselve vesz részt a cannes-i filmfesztiválon...","id":"20180429_Leszbikus_tartalom_miatt_tiltottak_be_a_cannesi_versenyfilmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c25f75d-b494-44fb-8e6b-0e444a148756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6382b30b-74d3-4401-a348-ece4929aadf6","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Leszbikus_tartalom_miatt_tiltottak_be_a_cannesi_versenyfilmet","timestamp":"2018. április. 29. 09:47","title":"Leszbikus tartalom miatt tiltották be a cannes-i versenyfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely lesz az új Lázár János, az új emberi erőforrás miniszterének viszont volt pár meghökkentő nyilatkozata. A buldózerként jellemzett Palkovics László egy vadiúj minisztériumot kap, de feltűnik olyan szereplő is, akit Orbán bevetetett a Lázár elleni harcban. A honvédséget pedig egy igazi katona vezeti majd, aki a sorkötelezettséget nem vezetné be, mert nincs értelme.","shortLead":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely...","id":"20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f6c614-1412-47bd-b12c-ab4d3741ace4","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","timestamp":"2018. április. 28. 07:00","title":"A buldózer, a katona és a Churchill-gondolkodású onkológus - íme az Orbán-kormány új miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7398d-087f-4308-b514-4847377c6181","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"\"Taktikai szavazás\" – így hívták a választások előtt azt az eszközt, amivel a Fidesz legyőzhető. A választó okos, tudja a dolgát, ezt hallhattuk az együttműködésre képtelen pártoktól. Miután az ellenzéki formációk irtózatos pofonba szaladtak bele április 8-án, kevés szó esett arról, hogyan is működött a csodafegyvernek gondolt választói magatartás. Nos, nem a taktikával volt a gond. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"\"Taktikai szavazás\" – így hívták a választások előtt azt az eszközt, amivel a Fidesz legyőzhető. A választó okos, tudja...","id":"20180429_A_Fideszt_legyozo_csodafegyver_nem_sult_be_csak_keves_volt_a_gyozelemhez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7398d-087f-4308-b514-4847377c6181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c48f3e-236d-4da6-8fb8-8f8759d5b6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_A_Fideszt_legyozo_csodafegyver_nem_sult_be_csak_keves_volt_a_gyozelemhez","timestamp":"2018. április. 29. 10:30","title":"Csárdi Antal és a negyven rabló: az ellenzék cserben hagyta a választót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","shortLead":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","id":"20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea74970a-0f22-4e3d-93d0-626c7f67b377","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","timestamp":"2018. április. 29. 08:21","title":"20 km/h-val sem ment, mégis megbüntették gyorshajtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]