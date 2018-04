Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e66f3e37-26d6-4f87-9f60-3469a8f831aa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert a szombati szabadedzésen és az időmérőn is az élen végzett, de a start nem igazán sikerült jól számára.","shortLead":"Michelisz Norbert a szombati szabadedzésen és az időmérőn is az élen végzett, de a start nem igazán sikerült jól...","id":"20180428_michelisz_norbert_csak_harmadik_lett_az_elso_futamon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66f3e37-26d6-4f87-9f60-3469a8f831aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21559c66-2d75-4fe4-83c8-d51948b8553b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norbert_csak_harmadik_lett_az_elso_futamon","timestamp":"2018. április. 28. 16:39","title":"Michelisz Norbert csak harmadik lett az első futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","shortLead":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","id":"20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3b78c-5169-4383-98f1-bcb94702ee4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2018. április. 28. 08:34","title":"Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","shortLead":"És ezért akár nagyon sokat is kész fizetni.","id":"201815_a_kutya_eve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c75623-3b40-4507-9365-df721b0fde8e","keywords":null,"link":"/kkv/201815_a_kutya_eve","timestamp":"2018. április. 28. 13:30","title":"Pincsipaloták: valamire való kínai csak luxushotelben hagyja a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c","c_author":"","category":"elet","description":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek a csoportos nemi erőszak vádja alól. A 18 éves áldozatot a 2016-os bikafuttató ünnepség napján támadták meg. ","shortLead":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek...","id":"20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bdef3b-9ad6-4508-bab9-221c36583cf8","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","timestamp":"2018. április. 29. 14:18","title":"Tömegtüntetéssel tiltakoznak Pamplonában az erőszakolók enyhe büntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","shortLead":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","id":"20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008351bf-1f05-4427-87c9-12cda9ad55e8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","timestamp":"2018. április. 28. 11:19","title":"Készüljön fel, újabb brit turistaroham jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől ideiglenesen félrevonultan élő Jim Carrey elhalmozza Twitterét szarkasztikus, politikai tartalmú alkotásaival. Hogy megtudjuk, képei egy műértő szemével is értékesek-e, kikértük a hasonló műfajban is alkotó drMáriás véleményét. ","shortLead":"A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől...","id":"20180429_drMarias_Jim_Carrey_meggyogyult_es_ismet_teljesen_orult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca326cd-85a3-4c72-ac53-f0e2d0b97050","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_drMarias_Jim_Carrey_meggyogyult_es_ismet_teljesen_orult","timestamp":"2018. április. 29. 20:00","title":"drMáriás: Jim Carrey meggyógyult, és ismét teljesen őrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]