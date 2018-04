Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz.","shortLead":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló...","id":"20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4563c040-f925-4a17-aefe-c123d67ce7c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","timestamp":"2018. április. 28. 10:51","title":"Bejött a Hyundai Michelisznek, azonnal pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a felcsúti együttes öt forduló óta veretlen.","shortLead":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában...","id":"20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e99c67-d2a3-4851-8874-0a769316739a","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","timestamp":"2018. április. 28. 21:27","title":"Elverte a Puskás Akadémia Felcsúton a Balmazújvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","shortLead":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","id":"20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbebd11-8e47-4a5e-b1ab-bf1c23a2b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","timestamp":"2018. április. 28. 11:16","title":"Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","id":"20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57294b68-e583-4b97-913a-69e78e4dcfb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","timestamp":"2018. április. 28. 19:41","title":"Komoly volt a tét, de nem volt teliltalálat az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál.","shortLead":"A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot...","id":"20180428_dodge_wc_willys_jeep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072974a0-0213-4d91-9408-711df782a227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea19b0d-83ab-416b-b7a8-570e6dea22a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_dodge_wc_willys_jeep","timestamp":"2018. április. 28. 19:15","title":"Elfelejtett háborús hős: mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4395e0fc-1a90-4fc8-821c-627f08de4af4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Norbinak rengeteg rajongója van, de mind közül vélhetően a saját gyermeke adja a legtöbb energiát a pilótának. Még pedig a helyszínen, a versenypálya aszfaltcsíkja mellett.","shortLead":"Norbinak rengeteg rajongója van, de mind közül vélhetően a saját gyermeke adja a legtöbb energiát a pilótának. Még...","id":"20180429_a_nap_fotoja_michelisz_norbi_kislanya_hungaroring_szurkolo_johanna_wtcr_mogyorod_hyundai_honda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4395e0fc-1a90-4fc8-821c-627f08de4af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eccdb2-fac6-4be0-a6b9-546af476742e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_a_nap_fotoja_michelisz_norbi_kislanya_hungaroring_szurkolo_johanna_wtcr_mogyorod_hyundai_honda","timestamp":"2018. április. 29. 06:41","title":"A nap fotója: Hajrá apuci! Michelisz 1 éves kislánya is a Hungaroringen szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]