Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8580795-82b3-4ad4-99bb-6dbc474b047f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gigantikus filmváros nyílt meg Kínában szombaton. Az ország keleti részében, Csingtaóban kialakított komplexumban 500 futballpályányi területen - 376 hektáron - 30 ultramodern stúdió várja a stábokat.\r

\r

","shortLead":"Gigantikus filmváros nyílt meg Kínában szombaton. Az ország keleti részében, Csingtaóban kialakított komplexumban 500...","id":"20180428_Rettegj_Hollywood_megnyilt_Chinawood","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8580795-82b3-4ad4-99bb-6dbc474b047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90440c43-8ce5-4c08-a508-8103202fbe78","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Rettegj_Hollywood_megnyilt_Chinawood","timestamp":"2018. április. 28. 17:35","title":"Rettegj Hollywood, megnyílt Chinawood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, amelyben a munkavállaló gyermeke él","shortLead":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak...","id":"20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead6c726-d0e7-42d8-aced-66871c65dfe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","timestamp":"2018. április. 28. 21:59","title":"Die Presse: Jövőre tényleg megkurtíthatja Ausztria a külföldi gyerekek után járó támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","shortLead":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","id":"20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f885ea1f-9744-43d4-b542-467910ee3d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 28. 15:53","title":"Michelisz Norberté a pole pozíció a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","shortLead":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","id":"20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b0c40-4f3f-4460-8104-7a19f0d1acb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","timestamp":"2018. április. 29. 10:21","title":"Videó: Mit tenne, ha egy ilyen több méteres kacsa jönne szembe az úton?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni a távol-keleti Csukcsföld közelében.","shortLead":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni...","id":"20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabc7f44-3377-4679-9691-1cef09c41f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","timestamp":"2018. április. 28. 19:12","title":"Vízre bocsátották Oroszországban a \"lebegő Csernobilt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","shortLead":"A Ferrari német pilótájának ez az idei harmadik, és pályafutása 53. pole pozíciója.","id":"20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f9e60-ce89-4cfe-a5e4-b835049f54f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536488c3-3664-452a-83a6-207a74d7d9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_vettele_a_pole_pozicio_a_forma1es_azeri_nagydijon","timestamp":"2018. április. 28. 16:48","title":"Vettelé a pole pozíció a Forma-1-es Azeri Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják be okostelefonjukat.","shortLead":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják...","id":"20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0868f7c8-4259-41e2-8bc4-f8c5cb0e5917","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","timestamp":"2018. április. 30. 10:12","title":"Kitalálta az Apple: sötétben sem fogja elvakítani a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]