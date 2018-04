Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","shortLead":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","id":"20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43acf0d-6fb3-46b4-9d11-4382fcd57613","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","timestamp":"2018. április. 30. 10:41","title":"Bajnokin debütált Dárdai Pál fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban semmi garancia nincs, hogy a tervek meg is valósulnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban...","id":"201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd1094-8412-4539-be1d-ccdd7bed037d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","timestamp":"2018. április. 30. 09:37","title":"Jobb, ha nem esünk eksztázisba a kisföldalatti-hosszabbítás hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon olyan lépéseket kell tennie, amelyek visszafordíthatatlanok és be is tartja azokat. Trump elnök is jelezte korábban: nem hagyják, hogy a kommunista ország játszadozzon velük. ","shortLead":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon...","id":"20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693079be-e0c5-4158-bf85-32ab406af6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_pompeo_az_amerikaiak_uj_targyalasi_modszerekkel_egyezkednek_majd_eszak_koreaval","timestamp":"2018. április. 29. 20:26","title":"Pompeo: Az amerikaiak új tárgyalási módszerekkel egyezkednek majd Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek, hány GB-ra van szüksége, ha épp nem tartózkodik wifi közelében.","shortLead":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek...","id":"20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39231f2d-619c-4539-8331-543cd9a5ca21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","timestamp":"2018. április. 29. 15:14","title":"De mire elég 10 GB mobil adatforgalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77916efb-f04b-4468-9a6e-02f8b4609f41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kivitelező félbehagyta a munkát, állítólag jogi vita miatt. Az egyetem szerint van pénz a befejezésre, de nem mondták meg, mikorra lesz kész.","shortLead":"A kivitelező félbehagyta a munkát, állítólag jogi vita miatt. Az egyetem szerint van pénz a befejezésre, de nem mondták...","id":"20180428_remisztoen_nez_ki_a_felbehagyott_kutvolgyi_klinika_kulseje_mikozben_bent_folyik_az_ellatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77916efb-f04b-4468-9a6e-02f8b4609f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68024e6b-84b4-4546-8cd7-8fb61f89f718","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180428_remisztoen_nez_ki_a_felbehagyott_kutvolgyi_klinika_kulseje_mikozben_bent_folyik_az_ellatas","timestamp":"2018. április. 28. 20:35","title":"Rémisztően néz ki a félbehagyott Kútvölgyi Klinika külseje, miközben bent folyik az ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","shortLead":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","id":"20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8cad86-5b3d-4eb2-8227-5a0aa645e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 29. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","shortLead":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","id":"20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde49354-d9c8-43cb-8034-db948d17f972","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","timestamp":"2018. április. 28. 15:14","title":"Velencében sorompókkal vetnek véget a turistaáradatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]