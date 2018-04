Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el, de tovább is tolhatja jobbra Mark Rutte kormányfőt.","shortLead":"A szélsőjobboldali Thierry Baudet pártja nemcsak az eddigi populista zászlóvivő Geert Wilders szavazóit szívhatja el...","id":"201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318da303-ad69-448a-913d-881ab6cbde93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8fb49a-746d-406c-9108-d85909f20bb0","keywords":null,"link":"/vilag/201814__holland_szelsojobb__szakadas__rutte_alkalmazkodik__osztodas","timestamp":"2018. április. 30. 07:00","title":"Orbán nagy tisztelője és a magyarok vigasztalója a szélsőjobbos holland fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni őt.","shortLead":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni...","id":"20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac702325-f418-410c-9609-51e1d7ea68e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","timestamp":"2018. április. 28. 21:20","title":"Bíróság elé állították a férfit, aki elásta a Zagyva árterében volt élettársa holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37318353-79ee-4771-a50d-935721bd6758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi nyári idő volt vasárnap, több helyen 31 fok fölé melegedett a levegő. Majdnem megdőlt a fővárosi melegrekord is.","shortLead":"Igazi nyári idő volt vasárnap, több helyen 31 fok fölé melegedett a levegő. Majdnem megdőlt a fővárosi melegrekord is.","id":"20180429_megdolt_az_orszagos_melegrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37318353-79ee-4771-a50d-935721bd6758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc78555-fb19-4973-9ff0-7667d8549d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_megdolt_az_orszagos_melegrekord","timestamp":"2018. április. 29. 18:49","title":"Megdőlt az országos melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Egyrészt kár, hogy mi az elmúlt években (évtizedekben?) már ezerszer elmondtuk, hogy mit szeretnénk, csak senki nem hallotta meg, másrészt eleve már a kérdésfeltevés hibás. Vélemény. ","shortLead":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó...","id":"20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcf486-b948-43cc-b3de-992cbe837313","keywords":null,"link":"/elet/20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","timestamp":"2018. április. 29. 08:05","title":"Orbán Viktor szomorú nőügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E buszokon.\r

","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E...","id":"20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dbeef-f6e9-42ef-9931-194d894c520e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","timestamp":"2018. április. 28. 14:32","title":"Közlekedő Tömeg: a zsúfoltság miatt lett rosszul egy utas a reptéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című kötetükben nincs aktuálpolitikai kritika, és az ott szereplő állításokat sokan félreértelmezték.","shortLead":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című...","id":"20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e7549-4999-4cf8-ab6a-243dbec5ae63","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","timestamp":"2018. április. 29. 19:05","title":"Keresztény értelmiségiek: Félreértették a vitairatot, nem kormánykritika volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","shortLead":"Tiborcz István egykori Elios-alapító társa, Erdei Bálint most Óbudára is kiterjeszti a belvárosi kocsmanegyedet.","id":"201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067a300-bce2-4692-801a-d458dd84b54b","keywords":null,"link":"/kkv/201817__uj_vigalmi_negyed__nemzeti_hop_onhop_off__erdei_balint__kulonjaratok","timestamp":"2018. április. 28. 10:00","title":"Lassan egy sört sem ihat meg úgy Budapesten, hogy ne a NER-lovagokat gazdagítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg év végére kapott időpontot egy olyan vizsgálatra, amellyel komoly betegségeket lehet megállapítani.","shortLead":"Egy beteg év végére kapott időpontot egy olyan vizsgálatra, amellyel komoly betegségeket lehet megállapítani.","id":"20180428_Aggodik_hogy_komoly_betegsege_lehet_8_honap_mulva_kivizsgaljuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421aa2f-3e32-48f9-85df-0cfcc645e203","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Aggodik_hogy_komoly_betegsege_lehet_8_honap_mulva_kivizsgaljuk","timestamp":"2018. április. 28. 13:20","title":"Aggódik, hogy komoly betegsége lehet? 8 hónap múlva kivizsgáljuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]