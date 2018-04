Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szombati balesetben súlyosan sérült a motoros.","shortLead":"A szombati balesetben súlyosan sérült a motoros.","id":"20180429_m1_es_autopalya_baleset_motoros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa49a7f2-62d5-4db5-8581-f20bf594614c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_m1_es_autopalya_baleset_motoros","timestamp":"2018. április. 29. 05:31","title":"Amputálta a motoros lábát az M1-es autópálya szalagkorlátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. 