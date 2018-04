Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","shortLead":"Voltak olyan idők, amikor a 20 km/h sebesség még elképesztően nagy tempónak számított. Járt is érte a büntetés.","id":"20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea74970a-0f22-4e3d-93d0-626c7f67b377","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_gyorshajtas_sebesseg_buntetes_traffipax_taxi_elektromos_auto_villanyauto_rendorseg","timestamp":"2018. április. 29. 08:21","title":"20 km/h-val sem ment, mégis megbüntették gyorshajtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","shortLead":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","id":"20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f885ea1f-9744-43d4-b542-467910ee3d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 28. 15:53","title":"Michelisz Norberté a pole pozíció a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","shortLead":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","id":"20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faac2d99-70f9-4c29-a11f-52d11c38c43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","timestamp":"2018. április. 30. 13:24","title":"Tüntetni is lehet menni a Momentum telekocsis appjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177dfc01-eda4-4f35-98d3-612d292a2619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tavaly is lehetett hallani egy rejtélyes Amazon-eszközről, és most maga a gyártó szivárogtatta ki, hogy tényleg lesz ilyen.","shortLead":"Már tavaly is lehetett hallani egy rejtélyes Amazon-eszközről, és most maga a gyártó szivárogtatta ki, hogy tényleg...","id":"20180429_amazon_firetv_cube_hamarosan_megjeleno_hibrid_eszkoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177dfc01-eda4-4f35-98d3-612d292a2619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fa73d8-bcc9-4679-9852-fdb2f5124518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_amazon_firetv_cube_hamarosan_megjeleno_hibrid_eszkoz","timestamp":"2018. április. 29. 08:03","title":"Igaz, amiről eddig csak pletykáltak: biztos, hogy tévéokosítóval jön ki az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta él Magyarországon, de már nem akar magyar állampolgár lenni. A hazai közélet elborzasztja, már nem fűz reményt a parlamenthez meg egy rendes pártversenyhez. HVG-portré.","shortLead":"Wilhelm Droste rajong a fociért, az irodalomért és megrögzött kávéház-alapító. Enyedi Ildikó filmrendező férje 1989 óta...","id":"201817_wilhelm_droste","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f19dcb8-783a-4544-a903-45aec2f7ab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45433a86-7b4c-43e0-a1f8-fca5f5c74b2e","keywords":null,"link":"/kultura/201817_wilhelm_droste","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"\"Érvelni németül, szeretni és dühöngeni magyarul lehet jobban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","shortLead":"Hatalmas villám csapott le Cegléden a szombat éjjel kialakult zivatarban. ","id":"20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87416578-3a6c-42e6-bd67-11bf02c19587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b835f-da4b-41b3-a931-cf2e2391b4ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_oriasvillam_csapott_le_ejjel_cegledre","timestamp":"2018. április. 29. 17:06","title":"Óriásvillám csapott le éjjel Ceglédre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Újabb tag távozik a Svéd Akadémiától a botrányok miatt, és nem ő az első, aki így tesz. A svéd király csütörtökön bejelentette, változtatásokat fog végrehajtani az akadémia szabályzatában, és lehetővé akarja tenni új tagok felvételét.","shortLead":"Újabb tag távozik a Svéd Akadémiától a botrányok miatt, és nem ő az első, aki így tesz. A svéd király csütörtökön...","id":"20180428_iden_a_botranyok_miatt_nem_osztjak_ki_az_irodalmi_nobel_dijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d05d6a-cbf4-41b3-a768-64fceb4bddec","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_iden_a_botranyok_miatt_nem_osztjak_ki_az_irodalmi_nobel_dijat","timestamp":"2018. április. 28. 15:27","title":"Idén a botrányok miatt nem osztják ki az irodalmi Nobel-díjat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]