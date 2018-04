Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak, értékelni fogják.","shortLead":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak...","id":"20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdf6e94-a118-46cf-a151-2375b26cccd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","timestamp":"2018. április. 30. 13:00","title":"Ezt a funkciót nagyon fogják szeretni a felhasználók az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","id":"20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e97b3-0810-46af-851d-ce49e9d83721","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","timestamp":"2018. április. 28. 18:21","title":"A nap fotója: Michelisz az ellenfelek présében - test-test elleni csata Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is biciklivel közlekedik? Hát persze hogy a bölcsődei, illetve óvodai biciklibusz! ","shortLead":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is...","id":"201814_kerekmania","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e391b20-e063-4985-86dc-a14971c7b90a","keywords":null,"link":"/kkv/201814_kerekmania","timestamp":"2018. április. 29. 11:00","title":"Nálunk miért nincs ilyen imádnivaló bringás óvodabusz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni a távol-keleti Csukcsföld közelében.","shortLead":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni...","id":"20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabc7f44-3377-4679-9691-1cef09c41f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","timestamp":"2018. április. 28. 19:12","title":"Vízre bocsátották Oroszországban a \"lebegő Csernobilt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke.","shortLead":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség...","id":"20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2fa782-0d45-49f5-ac4b-51f0c028dbfe","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","timestamp":"2018. április. 30. 13:13","title":"Jégkorong-világbajnokságot rendezhet Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig néhány egyszerű lépéssel ez is könnyen karbantartható.","shortLead":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig...","id":"20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97f6ec-73ea-4cc1-a8f6-ea7b7a8db9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","timestamp":"2018. április. 29. 07:31","title":"Így újíthatja fel a motorteret 5 (nagyon) egyszerű lépésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]