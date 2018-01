[{"available":true,"c_guid":"c859c0c2-c2a4-4d4a-bc95-486a5467fe42","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezúttal Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért közös cégét bírságolta meg a Gazdasági Versenyhivatal. ","shortLead":"Ezúttal Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért közös cégét bírságolta meg a Gazdasági Versenyhivatal. ","id":"20180125_Ido_elott_lett_Meszaroseke_a_Balatontourist","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859c0c2-c2a4-4d4a-bc95-486a5467fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5a30ff-b6d7-44c3-b984-5586a93431c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Ido_elott_lett_Meszaroseke_a_Balatontourist","timestamp":"2018. január. 25. 13:36","title":"Idő előtt lett Mészároséké a Balatontourist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4688d6d1-97fe-483e-b488-a886db55dc96","c_author":"Széplaki Nóra","category":"elet","description":"Senki ne kaphasson érettségit Magyarországon, ha nem tanult pszichológiát – véli Reményik Ildikó tanácsadó szakpszichológus, aki a Budavári Önkormányzat szocialista képviselője is, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke. A hazai iskolai egészségfejlesztő programokat hiányosnak látja, amelyikben pedig van pszichológiai rész, abban nem jutnak el addig. Miközben előremutató külföldi és itthoni példák is vannak arra, hogy az ilyen képzés eredményes. Interjú.","shortLead":"Senki ne kaphasson érettségit Magyarországon, ha nem tanult pszichológiát – véli Reményik Ildikó tanácsadó...","id":"20180125_iskola_pszichologiai_kepzes_remenyik_ildiko_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4688d6d1-97fe-483e-b488-a886db55dc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ed1cb2-add4-41e1-9ce6-26da297ffaf2","keywords":null,"link":"/elet/20180125_iskola_pszichologiai_kepzes_remenyik_ildiko_interju","timestamp":"2018. január. 25. 11:20","title":"Miért fontosabb a retektermesztés, mint hogy tudja a gyerek, mit tegyen, ha depressziós?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mennyiért szállt ki az állam a Ghaith Pharaonnal közös cégből? – ezt a nem túl bonyolult kérdést tette fel Demeter Márta LPM-s képviselő Szijjártó Péter külgazdasági miniszternek. Választ azonban nem kapott. ","shortLead":"Mennyiért szállt ki az állam a Ghaith Pharaonnal közös cégből? – ezt a nem túl bonyolult kérdést tette fel Demeter...","id":"20180125_Folytatodik_a_kodosites_Pharaon_korul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b8e435-00b3-4d14-88fe-3336d7b9fb74","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Folytatodik_a_kodosites_Pharaon_korul","timestamp":"2018. január. 25. 11:22","title":"Szijjártó kiadta beosztottjának, hogy ne mondjon semmit Pharaonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24 éves Babos Tímea az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet szerzett. A pénteki győzelem utáni pillanatokról rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"A 24 éves Babos Tímea az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand...","id":"20180126_Ez_a_kedvenc_Grand_Slamtornam__kepeken_a_magyar_tenisztortenelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0c1919-c0c0-48b5-a709-3bb628b7110b","keywords":null,"link":"/sport/20180126_Ez_a_kedvenc_Grand_Slamtornam__kepeken_a_magyar_tenisztortenelem","timestamp":"2018. január. 26. 09:45","title":"\"Ez a kedvenc Grand Slam-tornám\" – képeken a magyar tenisztörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek összefüggését vizsgálta.","shortLead":"A most ismertetett kutatás volt az első, amely az alacsony szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek...","id":"20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7a7a1-c694-4d59-a668-c31eb2f806e3","keywords":null,"link":"/elet/20180125_uj_tanulmany_baj_lehet_a_babaval_ha_a_kismama_tul_keves_szenhidratot_eszik","timestamp":"2018. január. 25. 15:50","title":"Új tanulmány: baj lehet a babával, ha a kismama túl kevés szénhidrátot eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332c0217-bf20-449c-ae78-7f2408b880bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miskolci Skoda villamosok kamerájának felvételein jól látszik, hogy alig marad hely a belvárosban felállított bódék előtetői és a mellettük elhaladó villamosok között. ","shortLead":"A miskolci Skoda villamosok kamerájának felvételein jól látszik, hogy alig marad hely a belvárosban felállított bódék...","id":"20180126_Aggodnak_a_villamosvezetok_tul_kozel_epitettek_a_fesztivalbodekat_a_sinekhez__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332c0217-bf20-449c-ae78-7f2408b880bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae22fb2-0a38-4927-b3ee-4217debb9b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Aggodnak_a_villamosvezetok_tul_kozel_epitettek_a_fesztivalbodekat_a_sinekhez__video","timestamp":"2018. január. 26. 12:56","title":"Aggódnak a villamosvezetők, túl közel építették a fesztiválbódékat a sínekhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60fe647-7380-4d77-9de2-33e5b0e4e603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz az ember, ha találkozik egy szorult helyzetben lévő aligátorral? Hát megmenti!","shortLead":"Mit tesz az ember, ha találkozik egy szorult helyzetben lévő aligátorral? Hát megmenti!","id":"20180125_Sepruvel_es_takaroval_fogtak_el_egy_aligatort_hogy_levagjak_rola_a_muanyagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60fe647-7380-4d77-9de2-33e5b0e4e603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ba5ef-c540-40a5-9c77-2ceb590c0139","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Sepruvel_es_takaroval_fogtak_el_egy_aligatort_hogy_levagjak_rola_a_muanyagot","timestamp":"2018. január. 25. 16:08","title":"Seprűvel és takaróval fogtak el egy aligátort, hogy levágják róla a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyfajta művészet helyett másfajta művészetet kínált a Fehér Háznak a Guggenheim Múzeum.","shortLead":"Egyfajta művészet helyett másfajta művészetet kínált a Fehér Háznak a Guggenheim Múzeum.","id":"20180126_Van_Gogh_arany_vececsesze_Guggenheim_Donald_Trump_Feher_Haz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a44c10-e8c6-4f78-bf0f-b3539d7159e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f814b45-c1b5-4612-aed7-870d09c6d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Van_Gogh_arany_vececsesze_Guggenheim_Donald_Trump_Feher_Haz","timestamp":"2018. január. 26. 11:34","title":"Van Gogh helyett arany vécécsészét ajánlott a neves amerikai múzeum Donald Trumpéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]