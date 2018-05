Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82db5425-a89d-47a9-badc-69797ea1d053","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","timestamp":"2018. április. 29. 12:00","title":"Ez történt: teljesen megújult a Gmail, Kínának pedig bejött a légtisztító csodatorony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","shortLead":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","id":"20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faac2d99-70f9-4c29-a11f-52d11c38c43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","timestamp":"2018. április. 30. 13:24","title":"Tüntetni is lehet menni a Momentum telekocsis appjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","shortLead":"A 29 éve futó rajzfilmsorozat most epizódszámban előzte meg az eddigi első helyezett westernsorozatot.","id":"20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b10221-f538-4bd6-87ba-c54fbd2026e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5462d9-e4c1-431c-a810-0fb3e4b8faf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_A_Simpson_csalad_rekordot_dontott","timestamp":"2018. április. 30. 20:57","title":"A Simpson család rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaszi nagytakarítás helyett egy tavaszi nagy szoftverfrissítéssel állt elő a Windowshoz a Microsoft. A vállalat szerint a gépekre kiküldött csomag minden eddiginél hatékonyabbá teszi a felhasználókat: a feladatok sokkal gyorsabban és eredményesebben elvégezhetők az operációs rendszer új és megújított funkcióival.","shortLead":"Tavaszi nagytakarítás helyett egy tavaszi nagy szoftverfrissítéssel állt elő a Windowshoz a Microsoft. A vállalat...","id":"20180501_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_timeline_idovonal_kereses_edge_bongeszo_figyelemseged_focus_assist_uj_funkciok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e2e5d1-7c58-4998-a4ac-e80f5ef120bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_timeline_idovonal_kereses_edge_bongeszo_figyelemseged_focus_assist_uj_funkciok","timestamp":"2018. május. 01. 08:03","title":"Windows van a gépén? Indítsa ma újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","shortLead":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","id":"20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85180aa5-2db1-40cf-84f0-cd0f0dd8be88","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","timestamp":"2018. április. 30. 09:21","title":"Régi rendőr Dacia és BMW Isetta: többek közt ezért is érdemes most Esztergomba látogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c","c_author":"","category":"elet","description":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek a csoportos nemi erőszak vádja alól. A 18 éves áldozatot a 2016-os bikafuttató ünnepség napján támadták meg. ","shortLead":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek...","id":"20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bdef3b-9ad6-4508-bab9-221c36583cf8","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","timestamp":"2018. április. 29. 14:18","title":"Tömegtüntetéssel tiltakoznak Pamplonában az erőszakolók enyhe büntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]