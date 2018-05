Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt kellett tölteniük.","shortLead":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt...","id":"20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c03099e-25ad-4f61-946b-9998c30ed050","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","timestamp":"2018. április. 30. 19:04","title":"Tragikus éjszaka: olasz, német és francia síelők haltak meg az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb amerikai szolgáltató lesznek.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok harmadik és negyedik legnagyobb távközlési cége egyesülni készül, de így is a harmadik legnagyobb...","id":"20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38825642-5995-4e01-bb16-854a45776200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e943cc6-c9ee-48c5-8b78-4f845da15926","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Egyesul_a_TMobile_amerikai_vetelytarsaval_a_Sprinttel","timestamp":"2018. április. 30. 13:55","title":"Egyesül a T-Mobile amerikai vetélytársával, a Sprinttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak drukkerei és ellendrukkerei is az április országgyűlési választásokon, párton belül és párton kívül is.","shortLead":"Voltak drukkerei és ellendrukkerei is az április országgyűlési választásokon, párton belül és párton kívül is.","id":"20180430_Lazar_szerint_a_Fideszen_belul_is_szurkoltak_annak_hogy_megbukjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56ecfe-0f64-46de-b43d-b9d69cc84071","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Lazar_szerint_a_Fideszen_belul_is_szurkoltak_annak_hogy_megbukjon","timestamp":"2018. április. 30. 12:57","title":"Lázár szerint a Fideszen belül is szurkoltak annak, hogy megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]