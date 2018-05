Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek a szónoka, amelyet a Remix diszkóhoz szerveztek roma civilek.","shortLead":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek...","id":"20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5ec11-7dc8-452f-abec-bac6dac3d10d","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","timestamp":"2018. május. 01. 08:26","title":"Videó: Romák tüntettek a Remix diszkónál, de Kis Grofó mégis fellépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416","c_author":"","category":"kultura","description":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját. Az ok valószínűleg a bőrük színe volt. ","shortLead":"A Nyugati téren lévő Remix Disco őrei nem engedték be a szórakozóhelyre a Parno Graszt roma folkzenekar több tagját...","id":"20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf15933-b66c-4a6f-bf08-50209756e416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a9991-66b2-4c74-9700-2e2d6545f7dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Nem_engedtek_be_a_diszkoba_a_Parno_Graszt_roma_zeneszeit","timestamp":"2018. április. 29. 12:11","title":"Nem engedték be a diszkóba a Parno Graszt roma zenészeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","shortLead":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","id":"20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667fadee-d32c-42cd-aa5d-c024f4931270","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","timestamp":"2018. május. 01. 08:21","title":"A Zsiguli hazájában magasról tesznek a villanyautókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszprém és Tata a listavezető az Otthon Centrum elemzése szerint.","shortLead":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki...","id":"20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431928a4-1e28-4969-939f-127f11af08a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","timestamp":"2018. április. 30. 08:40","title":"Eger a legélhetőbb vidéki város, a fővárosban a Belváros nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027","c_author":"","category":"vilag","description":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet ürítettek ki miatta. ","shortLead":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet...","id":"20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bbf0b-f19c-4149-9172-2e10edd41b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","timestamp":"2018. április. 29. 13:07","title":"A világ legbüdösebb gyümölcse miatt ürítettek ki egy egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","shortLead":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","id":"20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d416c-a7ea-4896-969e-e5223f224593","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","timestamp":"2018. április. 29. 14:44","title":"Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett egyelőre a tudósok is inkább aggódnak, semmint bizakodnak a jövőt illetően. Ez már a plasztikparadicsom, vagy lesz ennél rosszabb is?","shortLead":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett...","id":"201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2136ac5a-92b8-4b9a-aa7b-d89f43554615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ede18c-de5a-454e-8089-b652ff2f534c","keywords":null,"link":"/tudomany/201817__muanyag__petpusztito_enzim__froccsontott_veszharang__szemetre_vele","timestamp":"2018. április. 30. 14:00","title":"Belefulladunk a szemétbe, mire tényleg bevethetjük a műanyagfaló szuperenzimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]