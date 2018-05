Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4adddc-c57a-4105-8ff5-6e70bf5fd85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt és összedőlt egy 26 emeletes épület Brazíliában, Sao Paulóban helyi idő szerint kedd hajnalban. Az épületben nagyjából 50 család lakott, illegálisan. Eddig egy halottról tudni, három ember eltűnt. A tűz okáról nincs hír. A romok még órákig füstöltek, a tűzoltók folyamatosan hűtötték az épület maradványait. ","shortLead":"Kigyulladt és összedőlt egy 26 emeletes épület Brazíliában, Sao Paulóban helyi idő szerint kedd hajnalban. Az épületben...","id":"20180501_pokoli_torony_sao_pauloban_osszedolt_egy_26_emeletes_epulet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4adddc-c57a-4105-8ff5-6e70bf5fd85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb595c0-302a-4472-ab93-691334f22d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_pokoli_torony_sao_pauloban_osszedolt_egy_26_emeletes_epulet","timestamp":"2018. május. 01. 15:01","title":"Pokoli torony Sao Paulóban: összedőlt egy 26 emeletes épület – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b210f37-af48-4700-9663-bf9035e989a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök vádemelési javaslattal fejeztek be egy közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmények miatt indított nyomozást.","shortLead":"A veszprémi rendőrök vádemelési javaslattal fejeztek be egy közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmények...","id":"20180430_garazdasag_osi_autos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b210f37-af48-4700-9663-bf9035e989a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed6ecb-7339-4cba-a7fd-c8e9ce9d309e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_garazdasag_osi_autos","timestamp":"2018. április. 30. 16:41","title":"Először az autót ütötte, aztán az egyik utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos betartani a viharjelzésre vonatkozó szabályokat, mert nagyon gyorsan kialakulhat vészhelyzet, ha valaki óvatlan. ","shortLead":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet...","id":"20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bbbac-09a0-45f0-9700-fd0f6f06de97","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","timestamp":"2018. május. 01. 15:44","title":"Felborult egy vitorlás a Balatonon, három ember vízbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című kötetükben nincs aktuálpolitikai kritika, és az ott szereplő állításokat sokan félreértelmezték.","shortLead":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című...","id":"20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e7549-4999-4cf8-ab6a-243dbec5ae63","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","timestamp":"2018. április. 29. 19:05","title":"Keresztény értelmiségiek: Félreértették a vitairatot, nem kormánykritika volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","shortLead":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","id":"20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8787ceb-6503-4da4-8fc5-64a895d855e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","timestamp":"2018. május. 01. 09:05","title":"Trump, Putyin és Netanjahu is az iráni atomprogram körül pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]