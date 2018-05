Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","shortLead":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","id":"20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d443ca-01bd-4bee-84e0-7f1b38859912","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","timestamp":"2018. április. 30. 07:59","title":"Észak-Korea a megbékélés jegyében Dél-Koreához igazítja az óráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka szerint az üzleti életben gyakori jelenség a vállalati visszaélés. Magyarországon minden 5. válaszadó úgy véli, iparágában elterjedt gyakorlat a vesztegetés, ami felülmúlja mind a régiós országok, mind a fejlődő piacok átlagát - állapítja meg az EY legfrissebb, MTI-nek küldött globális felmérése.","shortLead":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka...","id":"20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d5fc16-0826-4410-bd1f-22f0be2842b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","timestamp":"2018. április. 30. 09:42","title":"Kétharmada van Magyarországon a korrupciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas hullámot lovagolt meg. A felvétel a portugáliai Nazarénél készült.","shortLead":"A brazil Rodrigo Koxa hivatalosan hétfőn lett rekorder egy tavaly novemberi szörfözésével, amikor egy 24,38 méter magas...","id":"20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600beb6-ed54-4900-b486-230252f8fb4d","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Video_Vilagcsucs_nagysagu_hullamot_sikerult_elkapnia_a_szorfosnek","timestamp":"2018. április. 30. 16:40","title":"Videó: Világcsúcsot érő 25 méteres hullámot kapott el egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek a szónoka, amelyet a Remix diszkóhoz szerveztek roma civilek.","shortLead":"\"Ha ma ide nem engednek be, akkor holnap a sarki ABC-ből is ki leszünk tiltva\" - mondta annak a hétfő esti tüntetésnek...","id":"20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29835823-526e-4da3-bde0-8b73fcd5c2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5ec11-7dc8-452f-abec-bac6dac3d10d","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Video_Tuntetes_volt_a_Nyugati_teri_diszkonal_ahova_nem_engedtek_be_a_roma_zeneszeket","timestamp":"2018. május. 01. 08:26","title":"Videó: Romák tüntettek a Remix diszkónál, de Kis Grofó mégis fellépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják be okostelefonjukat.","shortLead":"Egy olyan szabadalomra kapott zöld utat az Apple, amelyik védheti a felhasználók szemét, ha a sötét szobában kapcsolják...","id":"20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d40e263-79a6-4dcd-b51d-88fc1e8d5f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0868f7c8-4259-41e2-8bc4-f8c5cb0e5917","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_apple_szabadalom_a_telefon_sotet_kernyezetben_hasznalatahoz","timestamp":"2018. április. 30. 10:12","title":"Kitalálta az Apple: sötétben sem fogja elvakítani a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","shortLead":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","id":"20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba9cf58-cffe-4009-9e6c-b6cd5b02fe0b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","timestamp":"2018. április. 30. 08:09","title":"Jégesővel zárul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]