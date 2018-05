Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4adddc-c57a-4105-8ff5-6e70bf5fd85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt és összedőlt egy 26 emeletes épület Brazíliában, Sao Paulóban helyi idő szerint kedd hajnalban. Az épületben nagyjából 50 család lakott, illegálisan. Eddig egy halottról tudni, három ember eltűnt. A tűz okáról nincs hír. A romok még órákig füstöltek, a tűzoltók folyamatosan hűtötték az épület maradványait. ","shortLead":"Kigyulladt és összedőlt egy 26 emeletes épület Brazíliában, Sao Paulóban helyi idő szerint kedd hajnalban. Az épületben...","id":"20180501_pokoli_torony_sao_pauloban_osszedolt_egy_26_emeletes_epulet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee4adddc-c57a-4105-8ff5-6e70bf5fd85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb595c0-302a-4472-ab93-691334f22d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_pokoli_torony_sao_pauloban_osszedolt_egy_26_emeletes_epulet","timestamp":"2018. május. 01. 15:01","title":"Pokoli torony Sao Paulóban: összedőlt egy 26 emeletes épület – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két ismert arca. ","shortLead":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két...","id":"20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046dba61-9def-4276-842a-78e81440a9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","timestamp":"2018. május. 01. 17:42","title":"A sajtóból tudták meg az On The Spot készítői, hogy nem kellenek a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","shortLead":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","id":"20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7dfe6-8a51-4cde-b37d-0312db085578","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","timestamp":"2018. május. 02. 12:01","title":"Meghalt az ember, akinek a Playboy-nyuszit köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","shortLead":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","id":"20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99162ca-f9a4-4e76-8ff6-b47d2ed75046","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 02. 15:55","title":"Épülhet az M8-as: a középső szakaszra keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","shortLead":"A Kúria eddig négy helyen rendelt el újraszámlálást, de több beadványról még nem döntöttek.","id":"20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68d29e-c49e-4df1-96df-08216517c9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_patyi_andras_nem_befolyasoljak_az_eredmenyt_az_ujraszamlalasok","timestamp":"2018. május. 02. 15:41","title":"Patyi András: Nem befolyásolják a választási eredményt az újraszámlálások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","shortLead":"A Fehér Ház közleményt adott ki, az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök telefonon egyeztetett. ","id":"20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d9aa22-dd47-42df-a68f-0c132e0fe187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8787ceb-6503-4da4-8fc5-64a895d855e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Trump_Putyin_es_Netanjahu_is_az_irani_atomprogram_korul_porog","timestamp":"2018. május. 01. 09:05","title":"Trump, Putyin és Netanjahu is az iráni atomprogram körül pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]