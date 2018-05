Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért szavaztak, mert elhitték neki, megvédi az országot a menekültektől, illetve jólétet remélnek a Fidesztől.","shortLead":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért...","id":"20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02517796-df01-47c5-9d47-80a2edcd8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 30. 14:23","title":"A megfélemlítés és az ellenzék bénázása miatt nyerhetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feleslegessé vált facebookos alkalmazásokat nem nehéz, csak kényelmetlen törölni. Ezen segítene most a közösségi oldal legújabb fejlesztése.","shortLead":"A feleslegessé vált facebookos alkalmazásokat nem nehéz, csak kényelmetlen törölni. Ezen segítene most a közösségi...","id":"20180430_facebook_alkalmazasok_torlese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebbbfd3-ca5a-4022-90db-8e3f4c941dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_facebook_alkalmazasok_torlese","timestamp":"2018. április. 30. 15:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: már önnél is bekapcsolták az igen hasznos új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. ","shortLead":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90bc5-92e0-430d-b9dd-a9af57380f72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedélyes beszélgetésnek indult, majd egyszer csak állásinterjúba csapott át Donald Trump és Bill Gates egy márciusi találkozója. A Microsoft-alapító alapvetően udvariasan, ám egy hatásos fricskával utasította el a lehetőséget.","shortLead":"Kedélyes beszélgetésnek indult, majd egyszer csak állásinterjúba csapott át Donald Trump és Bill Gates egy márciusi...","id":"20180502_donald_trump_bill_gates_feher_haz_tudomanyos_tanacsado_feher_haz_allasajanlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90bc5-92e0-430d-b9dd-a9af57380f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c9685e-6391-4f17-903c-d24d491193a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_donald_trump_bill_gates_feher_haz_tudomanyos_tanacsado_feher_haz_allasajanlat","timestamp":"2018. május. 02. 07:02","title":"Egyetlen mondat az egész: állást úgy még nem utasítottak vissza, ahogy Bill Gates tette Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"","category":"elet","description":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","shortLead":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","id":"20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb203ce-fb92-470c-985a-95f880f71f01","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","timestamp":"2018. május. 02. 10:33","title":"Boldogságórák nem csak boldogtalan gyerekeknek – válasz Gyarmathy Évának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]