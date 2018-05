Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","shortLead":"A férfit most az Egyesült Államokban állítják bíróság elé. ","id":"20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051f34fe-f302-4777-864d-e81b9f029d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bad312-d635-4670-8cef-4c59d1513831","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Kiskutyakba_varrva_csempeszte_a_drogot_egy_latinamerikai_allatorvos","timestamp":"2018. május. 02. 05:30","title":"Kiskutyákba varrva csempészte a drogot egy latin-amerikai állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","id":"20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5fc62-98bf-4408-a7e2-2657561c5b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","timestamp":"2018. május. 02. 10:05","title":"„Ne mosolyogj, baszd meg, mert pofán baszlak, hülye seggfej”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK volt vezetője szerint tudna mit tenni a közlekedési cég.","shortLead":"A BKK volt vezetője szerint tudna mit tenni a közlekedési cég.","id":"20180430_Vitezy_meltatlan_Budapesthez_a_repteri_busz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80302bb3-35c7-47d5-9212-55eeb5b74c83","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Vitezy_meltatlan_Budapesthez_a_repteri_busz","timestamp":"2018. április. 30. 14:53","title":"Vitézy: méltatlan Budapesthez a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról lemaradó finnek. A márka tavalyi feltámasztása – valódi csúcstelefon hiányában – nem sikerült túl átütőre, de a 2018-as Nokia 7 Plus révén most felcsillant a fény az alagút végén. Még úgy is, hogy a telefon csak középkategóriás.","shortLead":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról...","id":"20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b2a51-21e6-4ca6-a018-bf4cb4c7c255","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"Teszt: Egy Nokia telefon, amelyben végre benne van a szükséges plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat kormánykatona, illetve iráni fegyveres vesztette életét. Egyelőre nem tudni, kik lőtték ki a rakétákat, korábban a nyugati hatalmak, illetve az izraeli légierő gépei lőtték a közel-keleti országot.

","shortLead":"Több észak-szíriai katonai támaszpontot ért rakétatalálat az utóbbi órákban, s a támadásokban állítólag több tucat...","id":"20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a02e9-2eaf-443f-9fac-98987719755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57826119-e8f8-4a1f-bd89-f5bd6e6aed85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Tobb_tucat_kormanykatona_halt_meg_a_Sziria_elleni_uj_legicsapasban","timestamp":"2018. április. 30. 14:07","title":"Több tucat kormánykatona halt meg a Szíria elleni új légicsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény született.","shortLead":"Aziz Belkharmoud eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha a Tesla elektromos hajót is építene. Elég jó kis végeredmény...","id":"20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f9bebd-c74b-45c0-8093-9cdaa189ffec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22828fb7-8b7c-4bf6-903f-d3b487688acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_tesla_elektromos_hajo_koncepcio","timestamp":"2018. május. 01. 11:21","title":"Ha a Tesla hajót is gyártana, biztosan így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dc8e32-42a4-4063-b1f0-478c8e84bf24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradó információi szerint alig pár hete vette a sofőr azt az autót, amellyel karamboloztak hétfő hajnalban Veresegyházán. Négyen ültek bent, hárman túlélték, az Újpest 17 éves focistájának életét nem tudták megmenteni.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint alig pár hete vette a sofőr azt az autót, amellyel karamboloztak hétfő hajnalban...","id":"20180501_ittas_sofor_vezethette_az_autot_amelyben_az_ujpest_fiatal_focistaja_elhunyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10dc8e32-42a4-4063-b1f0-478c8e84bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f4e739-b63f-407c-860c-32d3000767cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_ittas_sofor_vezethette_az_autot_amelyben_az_ujpest_fiatal_focistaja_elhunyt","timestamp":"2018. május. 01. 20:57","title":"Ittas sofőr vezethette az autót, amelyben az Újpest fiatal focistája elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott. A Tasks bármilyen felületről használható, a feladatok így a telefonjára vagy épp Gmail-fiókjába is ugyanúgy átkerülnek – így aztán mindenhol szembe fog majd találkozni azzal, amit még nem végzett el.","shortLead":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott...","id":"20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b8eef-92ed-4c60-90f4-2d3563daf2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","timestamp":"2018. május. 01. 11:03","title":"Megjött a Google új alkalmazása: ha ebben írja fel a tennivalóit, aligha fogja elfelejteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]