[{"available":true,"c_guid":"2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.\r

\r

","shortLead":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s...","id":"20180502_lukacsi_katalin_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135068-c8c5-40d8-8210-544f47b46fde","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lukacsi_katalin_interju","timestamp":"2018. május. 02. 06:30","title":"Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal próbálkoznak.","shortLead":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal...","id":"20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec6efc-8648-4558-9c1d-7090c9e0b4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","timestamp":"2018. május. 01. 19:03","title":"Látta már a Facebook miniatűr bejegyzéseit? Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg a legtöbben.","shortLead":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg...","id":"20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5209115c-4241-426a-94b6-5290acdf68ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","timestamp":"2018. április. 30. 17:00","title":"Mit gondol, melyik okostelefont vették meg a legtöbben februárban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne hagyják őrizetlenül a holmijukat költözéskor. Jó hírünk a nagyvilágban – sokadik rész. ","shortLead":"Egy helyi rendőrtiszt állítása szerint még nem találkoztak hasonló esettel, azt javasolják a lakosságnak, hogy ne...","id":"20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c093457-b463-4e92-b2e2-cf129697a7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5e977-b199-42b6-87c9-93d6987ed233","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Magyar_migransok_loptak_Torontoban","timestamp":"2018. május. 01. 15:15","title":"Magyar migránsok loptak Torontóban, egyiküket egy riporter is elkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","shortLead":"Ráadásul alig több mint egy év alatt tette mindezt.","id":"20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87790b4d-af5c-41ce-ae2c-501d257bd642","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_fideszes_vezetes_majdnem_50_milliot_koltott_etelre_es_italra_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 30. 11:18","title":"A fideszes vezetés majdnem 50 milliót költött ételre és italra Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]