Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","shortLead":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","id":"20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d185394-2d3c-4c43-a6db-54f04d980810","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","timestamp":"2018. május. 01. 12:36","title":"Avicii törött üveggel követett el öngyilkosságot a TMZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"","category":"elet","description":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","shortLead":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","id":"20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb203ce-fb92-470c-985a-95f880f71f01","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","timestamp":"2018. május. 02. 10:33","title":"Boldogságórák nem csak boldogtalan gyerekeknek – válasz Gyarmathy Évának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta","shortLead":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta","id":"20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31da3e5-c159-4b5f-9bdd-8c576a1aeae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","timestamp":"2018. május. 02. 11:23","title":"Olyan kép készült a Jupiterről, amely többszöri ránézésre is hihetetlenül jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága. A döntésnek a választás eredménye szempontjából nincs jelentősége.","shortLead":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága...","id":"20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063397f-66b4-438a-b26f-660a14c67811","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","timestamp":"2018. május. 02. 09:52","title":"Kúria: választási csalás történt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dc192c-546c-4442-9689-2bb3e7357b09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a 28. Mediawave Együttlét filmes elismeréseit.



","shortLead":"Kiosztották a 28. Mediawave Együttlét filmes elismeréseit.



","id":"20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dc192c-546c-4442-9689-2bb3e7357b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2963d2ae-800b-4015-a6ee-ac491ff13528","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Tarolt_a_Babuka_a_fuben","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Tarolt a Babuka a fűben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth rádiót is szembesítette a közmédiával szembeni jogos, közszolgálati elvekkel.\r

\r

","shortLead":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth...","id":"20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9503b6e-3044-433e-8775-55f2b0eeea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","timestamp":"2018. május. 02. 09:27","title":"Hadházy most a Kossuth rádiót trollkodta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind az iPhone fotózási képessége lepipálja a konkurenseket. Persze hogy a Google Play és az androidos készülékek jutnak az eszünkbe.","shortLead":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind...","id":"20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace27bc-f288-4d17-9cfe-d520aaa55dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","timestamp":"2018. május. 01. 15:03","title":"Folytatódik a reklámháború: az Apple ismét a konkurenseket fikázza rövid videóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]