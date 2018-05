Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége a Monetáris Tanács tagja. Parragh László arról is beszélt a HVG Portré rovatának, hogy irritáló lenne a szám, amennyi pénzt keres.","shortLead":"Korrupciómentesnek kell lenni, ezért biztos anyagi háttérre van szükség – mondta az MKIK-elnök arról, hogy a felesége...","id":"20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f479888-c280-4f52-b681-922123193766","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Parragh_a_fizeteserol_szamot_nem_mondok_mert_irritalo_lenne","timestamp":"2018. május. 02. 12:19","title":"Parragh a jövedelméről: \"számot nem mondok, mert irritáló lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt elmarasztaló kúriai ítélet – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt...","id":"20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba696b7b-c1d4-47f7-ad02-9038eaad915c","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","timestamp":"2018. május. 03. 10:35","title":"Ab: Egy polgármester kampányolhat képviselőjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem is tudtak.","shortLead":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem...","id":"20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea8e721-114d-48b7-a2dc-c32ebe08e4f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:29","title":"Hónapokat csúszik a paksi stadionépítés, mert vezetékeket találtak a lelátó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e2f66-966c-4abe-8396-a546754049e6","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Father John Misty november 14-én lép fel a Müpában.","shortLead":"Father John Misty november 14-én lép fel a Müpában.","id":"20180502_Father_John_Misty_Budapest_Mupa_2018_november_koncert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1e2f66-966c-4abe-8396-a546754049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259066ea-8da4-41e1-8150-79c9f99f8e10","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Father_John_Misty_Budapest_Mupa_2018_november_koncert","timestamp":"2018. május. 02. 16:05","title":"Korunk egyik legnagyszerűbb dalnoka, egy troll, egy látnok, egy groteszk trubadúr érkezik novemberben Budapestre (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert volt.","shortLead":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert...","id":"20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6082c-9c65-459e-9fcf-b3c04c10871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","timestamp":"2018. május. 03. 11:03","title":"Mi ez a 360 fokos videó a Google kereső főoldalán? És ki az a Georges Méliès?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai elnök szerint maradnak a katonák ebben az esetben is.","shortLead":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai...","id":"20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64776ce4-8bd8-4cf3-bd21-a42caf94dee1","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","timestamp":"2018. május. 02. 07:38","title":"Maradnak az amerikai katonák Dél-Koreában a békeszerződés aláírása után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]