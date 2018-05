Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután az utastérben betört az egyik ablak.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután...","id":"20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991cc4a-4538-4c7e-8256-28601dfa8dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","timestamp":"2018. május. 02. 20:55","title":"10 000 méter magasan volt a repülőgép, amikor egyszer csak betört az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369","c_author":"Römerquelle","category":"brandcontent","description":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját dizájner vizeket készítenek a tökéletes kávéhoz. Kiemelt szerepe van nem csupán alapanyagként, hanem kísérő italként is. De pontosan milyen hatással van a vízösszetétel a feketénkre? És miért kapunk mindig a kávénk mellé? Van egyáltalán bármilyen valós funkciója ennek a szokásnak? Mindennek utánajártunk.","shortLead":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját...","id":"20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c631012-dccc-445f-aab0-4f36d6ef3749","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","timestamp":"2018. május. 02. 12:30","title":"Jó barista jó vízzel főz…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar rendőrséget azonban senki nem kereste az ügyben.","shortLead":"Napok óta nem ad életjelet magáról egy olasz férfi, aki állítólag Budapesten keresztül tartott hazafelé. A magyar...","id":"20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc0a2057-75fb-4387-a941-e90ff4085e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d158a-bb2c-4e3e-a38c-628a1206cc24","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Eltunt_olasz_ferfit_keresnek_aki_allitolag_Budapesten_szallt_at_egy_buszra","timestamp":"2018. május. 01. 09:45","title":"Eltűnt olasz férfit keresnek, aki állítólag utoljára Budapesten szállt le egy buszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága. A döntésnek a választás eredménye szempontjából nincs jelentősége.","shortLead":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága...","id":"20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063397f-66b4-438a-b26f-660a14c67811","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","timestamp":"2018. május. 02. 09:52","title":"Kúria: választási csalás történt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","shortLead":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","id":"20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9882b-a2f5-40fb-972c-4284f8cbdad4","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","timestamp":"2018. május. 02. 06:20","title":"Több millió ember haláláért felel évente a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","shortLead":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","id":"20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d1d71-2e29-4403-8fb1-66286b73bd60","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","timestamp":"2018. május. 02. 15:32","title":"Avicii nevére kereszteltek át egy utat Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak, weben és mobilon egyaránt.","shortLead":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak...","id":"20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7970beaa-bc58-46f5-abe1-f27f7d411276","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","timestamp":"2018. május. 02. 13:03","title":"Outlookot használ? Tudjon róla, hogy remek új funkciók jönnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]