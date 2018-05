Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","id":"20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20d233-226c-4853-8525-fdfd2e3ddef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","timestamp":"2018. május. 02. 16:26","title":"Lehet majd kapaszkodni: jövőre érkezik a sportosabb Volkswagen Tiguan"},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint a kormányok nem veszik eléggé komolyan a járványokat, pedig néhány hónap alatt súlyos pusztítást végezne egy új influenzavírus.","shortLead":"Bill Gates szerint a kormányok nem veszik eléggé komolyan a járványokat, pedig néhány hónap alatt súlyos pusztítást...","id":"20180502_bill_gates_influenzajarvany_vilagjarvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef0eb0-ac59-409c-87ec-51e0cf005513","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_bill_gates_influenzajarvany_vilagjarvany","timestamp":"2018. május. 02. 12:03","title":"Bill Gates figyelmeztet: 33 millió ember halhat meg, ha nem lépünk mielőbb"},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek éttermében természetesen svéd húsgolyót is lehetne enni.","shortLead":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek...","id":"20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18998976-c71d-4ea6-8937-9773fd57821a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","timestamp":"2018. május. 01. 16:45","title":"Magyar építész tervezte az épületet, amelyben megnyílhat a világ második IKEA hotelje"},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd"},{"available":true,"c_guid":"16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél kényelmesebbé tették a használatát.","shortLead":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél...","id":"20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7eca7-f8b5-4f76-b45b-edca78c1dffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","timestamp":"2018. május. 02. 20:03","title":"Töltse le, hasznos lehet: itt az Opera titokban készült új böngészője"},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában.

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos"},{"available":true,"c_guid":"d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bors úgy tudja, a színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.","id":"20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd6f6b-4c5d-45e9-b363-fecf221d3f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","timestamp":"2018. május. 03. 07:45","title":"Visszavonul a színpadtól Kulka János"},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki a holokausztot. Az európai és észak-amerikai vezetők szerint Abbász antiszemita beszédet mondott.","shortLead":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki...","id":"20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c9fcb0-868d-4653-9366-244fa41b9940","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","timestamp":"2018. május. 02. 19:51","title":"Bírálják Mahmúd Abbasz antiszemita beszédét"}]