[{"available":true,"c_guid":"ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú cikket az NBC News.","shortLead":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú...","id":"20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d906de-e80b-45d8-9f0e-3bd15329ff47","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","timestamp":"2018. május. 02. 11:53","title":"Toroczkai: Hiszek Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","shortLead":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","id":"20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fc24e-c182-4a43-afbe-52f713721c73","keywords":null,"link":"/elet/20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","timestamp":"2018. május. 01. 13:52","title":"Látott már kutyabarát fürdőt? Mutatunk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg.","shortLead":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken...","id":"20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaf987-6c7f-4108-b823-578d5f8eadfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_rothado_hushalmokat_talaltak_a_Nebih_ellenorei_egy_pest_megyei_kistermelonel","timestamp":"2018. május. 02. 08:52","title":"Rothadó húshalmokat találtak a Nébih ellenőrei egy Pest megyei kistermelőnél – videó 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalások központi kérdése az előrehozott polgármester-választások, illetve az, hogy ezeken a választásokon hogyan, miként induljon az ellenzék. A Jobbik nem volt ott tárgyaláson.","shortLead":"A tárgyalások központi kérdése az előrehozott polgármester-választások, illetve az, hogy ezeken a választásokon hogyan...","id":"20180502_Mar_egyeztet_az_ellenzek_a_budapesti_osszefogasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f46f4d-bfed-4be5-a7a4-1e25efc22346","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_egyeztet_az_ellenzek_a_budapesti_osszefogasrol","timestamp":"2018. május. 02. 11:35","title":"Már egyeztet az ellenzék a budapesti összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két ismert arca. ","shortLead":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két...","id":"20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046dba61-9def-4276-842a-78e81440a9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","timestamp":"2018. május. 01. 17:42","title":"A sajtóból tudták meg az On The Spot készítői, hogy nem kellenek a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60b28a-34f9-4382-b26a-917c8cbbf8b5","keywords":null,"link":"/itthon/201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","timestamp":"2018. május. 03. 09:55","title":"Az országot mint üveggolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]