[{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget, hogy egy ki nem próbált herpeszgyógyszert adott be megának egy teremnyi néző előtt. Traywick valószínűleg sokaknak ártott azzal, hogy másokat is felelőtlen öngyógyításra bíztatott.","shortLead":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget...","id":"20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1c1e8d-b123-4e1f-a935-11a589941307","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","timestamp":"2018. május. 02. 18:26","title":"Ide vezet a túlzott öngyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","shortLead":"A WHO adatai szerint összesen hétmillió ember lehet világszerte, aki emiatt hal meg. ","id":"20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6eed2b6-bb36-4407-bb7a-34e672b870d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9882b-a2f5-40fb-972c-4284f8cbdad4","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Tobb_millio_ember_halalaert_felel_evente_a_legszennyezes","timestamp":"2018. május. 02. 06:20","title":"Több millió ember haláláért felel évente a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90bc5-92e0-430d-b9dd-a9af57380f72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedélyes beszélgetésnek indult, majd egyszer csak állásinterjúba csapott át Donald Trump és Bill Gates egy márciusi találkozója. A Microsoft-alapító alapvetően udvariasan, ám egy hatásos fricskával utasította el a lehetőséget.","shortLead":"Kedélyes beszélgetésnek indult, majd egyszer csak állásinterjúba csapott át Donald Trump és Bill Gates egy márciusi...","id":"20180502_donald_trump_bill_gates_feher_haz_tudomanyos_tanacsado_feher_haz_allasajanlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90bc5-92e0-430d-b9dd-a9af57380f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c9685e-6391-4f17-903c-d24d491193a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_donald_trump_bill_gates_feher_haz_tudomanyos_tanacsado_feher_haz_allasajanlat","timestamp":"2018. május. 02. 07:02","title":"Egyetlen mondat az egész: állást úgy még nem utasítottak vissza, ahogy Bill Gates tette Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfec631-ee7f-478f-8675-b83087c8e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 hozzájutott egy olyan határozathoz, amely szerint már május 7-én este kezdődik, és nem részleges, hanem teljes lesz a zárás.","shortLead":"A 444 hozzájutott egy olyan határozathoz, amely szerint már május 7-én este kezdődik, és nem részleges, hanem teljes...","id":"20180502_lezarjak_a_kossuth_teret_de_nem_akkor_es_nem_ugy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dfec631-ee7f-478f-8675-b83087c8e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514ae0e-b045-4a74-9b1c-4a4031f002b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lezarjak_a_kossuth_teret_de_nem_akkor_es_nem_ugy","timestamp":"2018. május. 02. 22:15","title":"Lezárják a Kossuth teret, de előbb és teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában. \r

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja az Európai Bizottság összeállított egy tervezetet, amely talán rendet tehet az online világban. De mikor lehet ennek realitása? Tényleg fizetni fog a Facebook vagy a Google? Hogyan és hol érdemes most digitális céget alapítani? Ezekre kerestük a választ ebben a cikkben. ","shortLead":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja...","id":"crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def52d7d-5172-4127-9e84-ac32ec3fc6c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","timestamp":"2018. május. 03. 07:30","title":"Így csökkentheti az online vállalkozása adóterheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További hasonló döntések várhatók. ","shortLead":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További...","id":"20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5c4d6-178f-457f-ba02-d12a789ab008","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","timestamp":"2018. május. 02. 05:58","title":"A Kúria több szavazókörben újraszámoltatja a szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]