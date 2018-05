Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék továbbra is úgy égetik a pénzt, mintha végtelen mennyiségben állna nekik rendelkezésre.","shortLead":"Elon Muskék továbbra is úgy égetik a pénzt, mintha végtelen mennyiségben állna nekik rendelkezésre.","id":"20180503_tesla_2018q1_jelentes_elektromos_auto_model_3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77adf046-8b30-45b4-9593-482bb3b482df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_2018q1_jelentes_elektromos_auto_model_3","timestamp":"2018. május. 03. 06:41","title":"Történetének legrosszabb negyedévén van túl a Tesla, de van minek örülniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","shortLead":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni...","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja a Berlinben élő, Felsőörsön roma fiatalok oktatására saját módszerére zeneiskolát létrehozott Snétberger Ferenc.","shortLead":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja a Berlinben élő, Felsőörsön roma...","id":"20180503_Snetberger_Amikor_elhagytam_Magyarorszagot_ugy_ereztem_nincs_vesztenivalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e82f28f-f216-4af7-8bda-28c49a63ae7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Snetberger_Amikor_elhagytam_Magyarorszagot_ugy_ereztem_nincs_vesztenivalom","timestamp":"2018. május. 03. 13:38","title":"\"Amikor elhagytam Magyarországot, úgy éreztem, nincs vesztenivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt bejegyezve. Közülük több komoly adótartozást halmozott fel. ","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyonért fog felelni, de rózsadombi lakásába korábban mintegy hatvan cég volt...","id":"20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f599472-5b9b-4794-b7c9-905497d6df27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Adotartozasokat_halmozo_ceghalo_mukodott_Orban_uj_miniszterenek_lakasan","timestamp":"2018. május. 03. 08:33","title":"Adótartozásokat halmozó cégháló működött Orbán új miniszterének lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, ha a parlament is jóváhagyja, és a számítások szerint évente körülbelül 100 millió eurót takaríthat meg vele a bécsi kormány. Az intézkedés magyarokat is érint.\r

","shortLead":"Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új...","id":"20180502_csaladi_potlek_dontott_az_osztak_kormany_a_magyarok_is_megerzik_majd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b518b8-e246-4f36-ac05-e1a98d881524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_csaladi_potlek_dontott_az_osztak_kormany_a_magyarok_is_megerzik_majd","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Családi pótlék: döntött az osztrák kormány, a magyarok is megérzik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","shortLead":"Egész hétvégén lehetnek viharok, de marad a 26-32 fok. ","id":"20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c615b0-1382-4540-b3dc-4ea75cb02a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8885681d-fe0a-4d49-b566-8252c743a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_hetvegen_is_marad_a_strandido_hirtelen_viharokkal","timestamp":"2018. május. 03. 14:16","title":"A hétvégén is marad a strandidő hirtelen viharokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy interjú során kérdezték meg a színésznőt arról, hogy őt zaklatta-e valaha Weinstein. Cate Blanchett óvatosan fogalmazott, azt mondta, hogy rossz érzései vannak a férfival kapcsolatban.","shortLead":"Egy interjú során kérdezték meg a színésznőt arról, hogy őt zaklatta-e valaha Weinstein. Cate Blanchett óvatosan...","id":"20180503_Cate_Blanchett_is_vallott_Harvey_Weinsteinrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a183ea0-c006-4412-8cec-b17caa128f28","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Cate_Blanchett_is_vallott_Harvey_Weinsteinrol","timestamp":"2018. május. 03. 14:40","title":"Cate Blanchett is vallott Harvey Weinsteinről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]