[{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek: az igazságszolgáltatásé. Az újabb kétharmad birtokában a bíróságok bedarálása csupán idő kérdése – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek...","id":"20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7db3b-4bd7-4d4c-9d28-9d53ee94e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Merénylet a bírói függetlenség ellen – elképesztő ötletei vannak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta.","id":"20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31da3e5-c159-4b5f-9bdd-8c576a1aeae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","timestamp":"2018. május. 02. 11:23","title":"Olyan kép készült a Jupiterről, amely többszöri ránézésre is hihetetlenül jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít, hogy az áremeléssel kevesebben halnak majd meg az alkohol miatt, illetve kevesebben szorulnak kórházi kezelésre. ","shortLead":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít...","id":"20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c152b3d-d07b-424d-a9d9-7ce4f7ca3357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","timestamp":"2018. május. 01. 18:11","title":"Vége az olcsó ivászatnak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelő lövöldözésének estéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének...","id":"20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f6f0aa-68fb-47c4-8a6e-5f039ca2b285","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","timestamp":"2018. május. 03. 06:37","title":"Testkamerás felvételeket publikáltak a Las Vegas-i mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","shortLead":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","id":"20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d1d71-2e29-4403-8fb1-66286b73bd60","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","timestamp":"2018. május. 02. 15:32","title":"Avicii nevére kereszteltek át egy utat Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása szerint tudta, hogy eltört a bokája, de nem állhatott le a filmezéssel, mert tartani akarták a produkció forgalmazási dátumát.\r

","shortLead":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása...","id":"20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e836cdc-6bc1-432e-a5ac-9d4d66968630","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Tom Cruise törött bokával forgatta le az új Mission Impossible egyik jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]