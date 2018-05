Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","shortLead":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","id":"20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c63374-d93e-4b11-997c-35b343a6e90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","timestamp":"2018. május. 02. 12:23","title":"Mostantól büntetnek az osztrákok: tilos a dohányzás, ha gyerek is ül a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További hasonló döntések várhatók. ","shortLead":"A Jobbik által kifogásolt két szavazókörről már döntöttek, és kiderült, tényleg hibáztak a szavazatszámlálók. További...","id":"20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5c4d6-178f-457f-ba02-d12a789ab008","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_A_Kuria_tobb_szavazokorben_ujraszamoltatja_a_szavazatokat","timestamp":"2018. május. 02. 05:58","title":"A Kúria több szavazókörben újraszámoltatja a szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","shortLead":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","id":"20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a754a4da-363c-4cad-9a6e-14e9b5be5f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","timestamp":"2018. május. 02. 15:17","title":"13 halott az utakon a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél is.","shortLead":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél...","id":"20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadb192-45f3-4802-a3de-6d8b831e5993","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","timestamp":"2018. május. 02. 07:46","title":"Egy pornóbotrány is kellett a Bors szerint ahhoz, hogy az ATV megváljon Hajdú Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról lemaradó finnek. A márka tavalyi feltámasztása – valódi csúcstelefon hiányában – nem sikerült túl átütőre, de a 2018-as Nokia 7 Plus révén most felcsillant a fény az alagút végén. Még úgy is, hogy a telefon csak középkategóriás.","shortLead":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról...","id":"20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b2a51-21e6-4ca6-a018-bf4cb4c7c255","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"Teszt: Egy Nokia telefon, amelyben végre benne van a szükséges plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","shortLead":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","id":"20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98228180-9400-40df-b3b7-17c7384f8b78","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. május. 02. 11:20","title":"Budapesten sem állt le a zaklatással Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család nyugodott a római császárság idejéből.","shortLead":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család...","id":"20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e1d2db-0c9e-41c9-9aa9-87244a5216b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","timestamp":"2018. május. 02. 12:51","title":"Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]