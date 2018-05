Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","shortLead":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","id":"20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075708e5-bdfd-4579-b095-53bdaa40b745","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","timestamp":"2018. május. 02. 19:02","title":"Kordont bont a Jobbik május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e2f66-966c-4abe-8396-a546754049e6","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Father John Misty november 14-én lép fel a Müpában.","shortLead":"Father John Misty november 14-én lép fel a Müpában.","id":"20180502_Father_John_Misty_Budapest_Mupa_2018_november_koncert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1e2f66-966c-4abe-8396-a546754049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259066ea-8da4-41e1-8150-79c9f99f8e10","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Father_John_Misty_Budapest_Mupa_2018_november_koncert","timestamp":"2018. május. 02. 16:05","title":"Korunk egyik legnagyszerűbb dalnoka, egy troll, egy látnok, egy groteszk trubadúr érkezik novemberben Budapestre (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak, weben és mobilon egyaránt.","shortLead":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak...","id":"20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7970beaa-bc58-46f5-abe1-f27f7d411276","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_microsoft_outlook_uj_outlook_funkciok_idozona_valtas_outlook_szamlabefizetes_hatarido_outlook_naptar","timestamp":"2018. május. 02. 13:03","title":"Outlookot használ? Tudjon róla, hogy remek új funkciók jönnek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget, hogy egy ki nem próbált herpeszgyógyszert adott be megának egy teremnyi néző előtt. Traywick valószínűleg sokaknak ártott azzal, hogy másokat is felelőtlen öngyógyításra bíztatott.","shortLead":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget...","id":"20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1c1e8d-b123-4e1f-a935-11a589941307","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","timestamp":"2018. május. 02. 18:26","title":"Ide vezet a túlzott öngyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk.","shortLead":"Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik...","id":"20180501_skoda_karoq_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46329bab-1ff4-4ac5-a041-82964b696a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472328b-14bf-4879-9470-0b5b2fba14f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_skoda_karoq_teszt","timestamp":"2018. május. 01. 14:00","title":"Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]