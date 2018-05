Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f92d06c-5679-42c8-8c95-86a7d254c0db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt negyedévet a korábbiaknál jobb teljesítménnyel zárta a vállalat, ami elsősorban az új Vesta-modelleknek köszönhető.","shortLead":"Az elmúlt negyedévet a korábbiaknál jobb teljesítménnyel zárta a vállalat, ami elsősorban az új Vesta-modelleknek...","id":"20180504_lada_avtovaz_orosz_auto_gyarto_vesta_szedan_kombi_renault","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f92d06c-5679-42c8-8c95-86a7d254c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c799972-52ba-43bf-86ec-4fe31797544e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_lada_avtovaz_orosz_auto_gyarto_vesta_szedan_kombi_renault","timestamp":"2018. május. 04. 08:21","title":"Jól fogynak az új Ladák, pörög az orosz gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve bocsátott el két szerkesztőt a Fejér Megyei Hírlaptól.","shortLead":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve...","id":"20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82da39b0-2b84-42ba-b576-d1be966c8392","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","timestamp":"2018. május. 04. 05:15","title":"Elvesztette Mészáros lapkiadója a pert, ami a hamisított Orbán-interjú ügyében indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét ellenőrző Országos Bírói Tanács is. Ám közben kitört a vita, hogy egyáltalán működőképes-e a testület.","shortLead":"Törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata – erre jutott az OBH-elnök tevékenységét...","id":"20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadb61-2f20-4c7f-9e26-ea8e8102a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c13a2e-3307-4def-972d-b94947ace7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_hando_tunde_obh_obt_darak_peter_hilbert_edit_kinevezesi_gyakorlat_torvenyesseg","timestamp":"2018. május. 03. 13:45","title":"Számháborúvá fajult Handó és az őt elmarasztaló Országos Bírói Tanács párbaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddbaefd-1ef8-459e-af7d-bf2412cc92e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bányai Sándorék lakása szombaton égett le Győrben.","shortLead":"Bányai Sándorék lakása szombaton égett le Győrben.","id":"20180502_negyszer_ment_vissza_az_ego_lakasba_volt_felesegeert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddbaefd-1ef8-459e-af7d-bf2412cc92e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95853997-a382-4969-a0d5-d2bd54d4d955","keywords":null,"link":"/elet/20180502_negyszer_ment_vissza_az_ego_lakasba_volt_felesegeert","timestamp":"2018. május. 02. 21:42","title":"Négyszer ment vissza az égő lakásba volt feleségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget, hogy egy ki nem próbált herpeszgyógyszert adott be megának egy teremnyi néző előtt. Traywick valószínűleg sokaknak ártott azzal, hogy másokat is felelőtlen öngyógyításra bíztatott.","shortLead":"Egy washingtoni fürdőben halva találták Aaron Traywick ismert biohackert, aki azzal szerzett nemzetközi ismertséget...","id":"20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1c1e8d-b123-4e1f-a935-11a589941307","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Ide_vezet_a_tulzott_ongyogyitas","timestamp":"2018. május. 02. 18:26","title":"Ide vezet a túlzott öngyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős hozzáférésével megszerzett információkat arra használta, hogy egy randizós alkalmazáson keresztül nők után kutasson. ","shortLead":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős...","id":"20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c6381-53cc-4b9d-86b7-158cbb9d2213","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","timestamp":"2018. május. 03. 10:03","title":"Kirúgtak egy Facebook-alkalmazottat, miután kiderült, hogy belsős hozzáférését arra használta, hogy nők után leskelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság húzóágazataiban az egyre feszítőbb munkaerőhiány okoz gondot. A Korn Ferry piackutató ezúttal a 2030-ra várható francia helyzetet mérte fel.","shortLead":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság...","id":"20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f0cb0a-cf7b-4ea4-9aa5-a4d07e6877b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","timestamp":"2018. május. 03. 13:13","title":"Borús jóslat: 12 év, és a szakemberhiány miatt 6900 milliárd eurót veszít a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása szerint tudta, hogy eltört a bokája, de nem állhatott le a filmezéssel, mert tartani akarták a produkció forgalmazási dátumát.\r

","shortLead":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása...","id":"20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e836cdc-6bc1-432e-a5ac-9d4d66968630","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Tom Cruise törött bokával forgatta le az új Mission Impossible egyik jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]