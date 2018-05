Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni vagyon.","shortLead":"Egy jordániai ügyvéd lett a magyarországi Pharaon-cégek hivatalos tulajdonosa, csakhogy per alatt áll a teljes itteni...","id":"20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5162fd53-db55-4eed-b420-28de6243846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63f9a04-028e-40f3-bb1f-8a441f16a7f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Palotak_kastelyok_kitort_a_jogi_haboru_Pharaon_magyarorszagi_oroksegeert","timestamp":"2018. május. 02. 16:21","title":"Paloták, kastélyok: kitört a jogi háború Pharaon magyarországi örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az MNB-alapítványok költéseinek friss listáját.","id":"20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1459d622-9ddc-4274-8406-6a1be335b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Szobrot_es_tobb_tizmillio_forintos_szonyegeket_is_vettek_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. május. 03. 13:16","title":"Szobrot és több tízmillió forintos szőnyegeket is vettek az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén már a Mars-utazásra készíthetik fel.","shortLead":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén...","id":"20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d2b47-b2c8-401f-b0b3-0aface6c80ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","timestamp":"2018. május. 03. 15:03","title":"Elkészült a hordozható atomreaktor, a NASA már le is tesztelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters. Semmi olyan nem történt, amire ne számítottunk volna – beleértve a közéleti kiszólásokat is –, viszont ettől még jó volt nekünk.","shortLead":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters...","id":"20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6788aef-f23a-499f-a5cf-cc5e3c081412","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 10:30","title":"„Anya, bízhatok a kormányban? Kurvára nem!” – Roger Waters Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","id":"20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb9a0cc-8a49-44cb-8e55-2603e72ed235","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","timestamp":"2018. május. 04. 06:41","title":"A nap fotója: kicsi a rakás, avagy egyedi módon szállítottak autókat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrég megjelent Twitter-bejegyzés újabb fejezetet nyitott a hetek óta gyűrűző botrányban.","shortLead":"Egy nemrég megjelent Twitter-bejegyzés újabb fejezetet nyitott a hetek óta gyűrűző botrányban.","id":"20180503_Egyre_zavarosabba_valik_Trump_pornos_botranya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b9a7d3-b708-4160-ae71-896a910c37b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Egyre_zavarosabba_valik_Trump_pornos_botranya","timestamp":"2018. május. 03. 18:55","title":"Egyre zavarosabbá válik Trump pornós botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően okos, kis költségvetésű horrort csinálni. A Hang nélkül ráadásul sokak vágyát teljesíti azzal, hogy akár még rendet is csinálhat a moziteremben. Kritika.","shortLead":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően...","id":"20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9dac3-fda6-45f0-a1d9-9083bb1d600b","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","timestamp":"2018. május. 02. 20:00","title":"Csendben kell megszülni a gyereket, különben jönnek a szörnyek? Sok szerencsét hozzá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]