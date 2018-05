Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó végsebessége sem.","shortLead":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó...","id":"20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d20ef4-e4ef-49b7-91b5-49a02a14773a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. május. 04. 04:01","title":"300 km/h-val repesztett a Porsche sofőrje éjszaka az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","shortLead":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","id":"20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544e9470-9a36-4df0-8561-0b25859cf863","keywords":null,"link":"/sport/20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 03. 11:12","title":"Új, teniszszerű sportág alapított szövetséget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelő lövöldözésének estéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének...","id":"20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f6f0aa-68fb-47c4-8a6e-5f039ca2b285","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","timestamp":"2018. május. 03. 06:37","title":"Testkamerás felvételeket publikáltak a Las Vegas-i mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozik majd a jövőben – értesült a hvg.hu. A volt oktatási államtitkár felel mindezeken túl az infrastruktúráért: energetikáért, útépítésekért is, a korábbi fejlesztési tárcától pedig csak a feladatok egy részét örökli, az államtitkárait és helyettes államtitkárait nem. ","shortLead":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette...","id":"20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9805d8-0e6c-4237-9de1-4408be5bb6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","timestamp":"2018. május. 04. 06:15","title":"Brüsszellel is Orbán pitbullja küzd majd a jövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem gulyáslevesében volt atropin. Az egyik forgalmazó őrölt köményében is.","shortLead":"A vizsgálatok még tartanak, de az előzetes eredmények megerősítették, hogy az érintett budapesti étterem...","id":"20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714d9424-8116-409f-8cda-de999c48270a","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyiptombol_johetett_a_szennyezett_fuszerkomeny_ami_mergezest_okozott_budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 16:47","title":"Egyiptomból jöhetett a szennyezett fűszerkömény, ami mérgezést okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5493f-1eb3-4add-864f-cbe86ca103ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","timestamp":"2018. május. 03. 12:20","title":"Hármas karambol az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt, amellyel az megvásárolta Stormy Daniels pornószínésznő hallgatását.","shortLead":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt...","id":"20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe015b8-02a6-40dd-be0a-9977882f282b","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","timestamp":"2018. május. 03. 12:34","title":"Mégis fizethetett a pornószínésznőnek Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre szociológust.","shortLead":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre...","id":"20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c4c9d-b9ca-46ae-b71f-2c0afc1af5de","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","timestamp":"2018. május. 03. 12:02","title":"Kovách: \"Az Orbán-kormány több intézkedése növelte a függést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]