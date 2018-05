Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is több egyszerű módszert javasol, hogy életünket az ösztönök helyett mi magunk irányítsuk.","shortLead":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is...","id":"20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d108946-b525-4ee8-8e89-e4ac94d8de96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","timestamp":"2018. május. 03. 12:15","title":"Most élj! – mondják, de hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy interjú során kérdezték meg a színésznőt arról, hogy őt zaklatta-e valaha Weinstein. Cate Blanchett óvatosan fogalmazott, azt mondta, hogy rossz érzései vannak a férfival kapcsolatban.","shortLead":"Egy interjú során kérdezték meg a színésznőt arról, hogy őt zaklatta-e valaha Weinstein. Cate Blanchett óvatosan...","id":"20180503_Cate_Blanchett_is_vallott_Harvey_Weinsteinrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a183ea0-c006-4412-8cec-b17caa128f28","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Cate_Blanchett_is_vallott_Harvey_Weinsteinrol","timestamp":"2018. május. 03. 14:40","title":"Cate Blanchett is vallott Harvey Weinsteinről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak volna.","shortLead":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak...","id":"20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da24b87-6227-44cf-9db4-c1dac8c6aa62","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","timestamp":"2018. május. 03. 18:39","title":"195 malacot zsúfoltak össze a 37-es főúton leintett teherautókban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság húzóágazataiban az egyre feszítőbb munkaerőhiány okoz gondot. A Korn Ferry piackutató ezúttal a 2030-ra várható francia helyzetet mérte fel.","shortLead":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság...","id":"20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f0cb0a-cf7b-4ea4-9aa5-a4d07e6877b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","timestamp":"2018. május. 03. 13:13","title":"Borús jóslat: 12 év, és a szakemberhiány miatt 6900 milliárd eurót veszít a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal és társai találmánya – amiért a miniszter 25 milliót már zsákolt – elszállt a semmibe. Kiderült: szándékosan. ","shortLead":"Nem érkeztek be határidőre a szükséges dokumentumok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH), ezért Rogán Antal...","id":"20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec498df-6f27-4aa9-aed0-86f846ce4d67","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala_rogan_antal_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 07:23","title":"Direkt hagyták elszállni Rogánék találmányának védettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","id":"20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb9a0cc-8a49-44cb-8e55-2603e72ed235","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","timestamp":"2018. május. 04. 06:41","title":"A nap fotója: kicsi a rakás, avagy egyedi módon szállítottak autókat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]