Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén már a Mars-utazásra készíthetik fel.","shortLead":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén...","id":"20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d2b47-b2c8-401f-b0b3-0aface6c80ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","timestamp":"2018. május. 03. 15:03","title":"Elkészült a hordozható atomreaktor, a NASA már le is tesztelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","shortLead":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","id":"20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c64cde-e612-4f73-a8b1-93f730265ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","timestamp":"2018. május. 03. 21:20","title":"Félholt egerészölyvvel sétált be az áramszolgáltatóhoz a madármentő állomás vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","shortLead":"A hercegi esküvő előtt nem lehet eléggé csúcsra járatni a romantikát.","id":"20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8b6d6-8afb-4cfa-b040-31a91970d0fa","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Vegre_filmen_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_elso_csokja","timestamp":"2018. május. 04. 13:45","title":"Végre filmen Harry herceg és Meghan Markle első csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki a holokausztot. Az európai és észak-amerikai vezetők szerint Abbász antiszemita beszédet mondott.","shortLead":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki...","id":"20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c9fcb0-868d-4653-9366-244fa41b9940","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","timestamp":"2018. május. 02. 19:51","title":"Bírálják Mahmúd Abbasz antiszemita beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","shortLead":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","id":"20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d91c414-9cfa-4f9a-ae4a-c00dea4b14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 02. 16:45","title":"Egy bűvész lehet a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","shortLead":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","id":"20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae68fc8-8a68-487b-927f-12337fcac337","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","timestamp":"2018. május. 04. 10:58","title":"Nagy baj van Hawaiin, kitört a Kilauea vulkán – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]