Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes alapon lehet böngészni a régi fotókat. Ráadásul van egy extra funkció is! ","shortLead":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes...","id":"20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd542273-975b-47dc-b4e7-19c6659300a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","timestamp":"2018. május. 02. 11:46","title":"Új, izgalmas alkalmazással jelentkeztek a Fortepan készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent elbíró közösségi oldalt. Nem, nem újragondolás, evolúció, épp ellenkezőleg. Állítólag hagyományos, a régi iskolából való, valaki megtévesztett boldogult gyerekkorából. De hogy a mamája, nagyija, dédije nem tudott főzni, az biztos. Mentségére legyen mondva, valahol a nagyvilágban. ","shortLead":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent...","id":"20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16981679-1562-4aa6-9593-13dc6bbbbf7b","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","timestamp":"2018. május. 03. 09:09","title":"Elrettentő videó köröz a neten egy gulyásnak mondott izéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7bc094-d2bb-4237-a143-0781b1b0f153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a Facebookon reagált arra, hogy a Bors nyilvánosságra hozott egy belső csetelést.","shortLead":"A műsorvezető a Facebookon reagált arra, hogy a Bors nyilvánosságra hozott egy belső csetelést.","id":"20180502_Hajdu_Peter_elnezest_ker_ha_valakit_megbantott_a_pornoval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef7bc094-d2bb-4237-a143-0781b1b0f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52485621-c56d-4884-b790-1b9a4731c0a0","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Hajdu_Peter_elnezest_ker_ha_valakit_megbantott_a_pornoval","timestamp":"2018. május. 02. 15:17","title":"Hajdú Péter elnézést kér, ha valakit megbántott a pornóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","shortLead":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","id":"20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31da1cf7-6085-4733-b7ee-b8596e4457fb","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","timestamp":"2018. május. 02. 15:47","title":"Óriásmáglyánál ragadták magukhoz a hatalmat a tavasz urai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Hang néven és hetilapként folytatja a korábban tartós finanszírozási problémák miatt megszűntetett Magyar Nemzet. Az új, 24 oldalas újságot készítő csapat a Nemzet egykori munkatársaiból áll majd, de külsősökkel is számolnak. ","shortLead":"Magyar Hang néven és hetilapként folytatja a korábban tartós finanszírozási problémák miatt megszűntetett Magyar...","id":"20180503_Uj_neven_hetilapkent_megy_tovabb_a_bezart_Magyar_Nemzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9b78c-9f8b-4141-aecf-7c30ad5ceaf7","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_neven_hetilapkent_megy_tovabb_a_bezart_Magyar_Nemzet","timestamp":"2018. május. 03. 14:37","title":"Új néven, hetilapként megy tovább a bezárt Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","shortLead":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","id":"20180503_shell_starship_kamion_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff9216-99a9-4773-af0e-19cdfaff9f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_shell_starship_kamion_rekord","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"Nem véletlenül hívják „Űrhajónak” ezt a kamiont, amivel fogyasztási rekordra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú cikket az NBC News.","shortLead":"A déli határon futó kerítésről, a Szerbiában rekedt menekültekről, Ásotthalomról és Toroczkai Lászlóról írt hosszú...","id":"20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5985ac-4bec-4fa2-a9ee-b6eca84f4ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d906de-e80b-45d8-9f0e-3bd15329ff47","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Toroczkai_Hiszek_Donald_Trumpban","timestamp":"2018. május. 02. 11:53","title":"Toroczkai: Hiszek Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]