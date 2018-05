Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","shortLead":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","id":"20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f6d35-da53-4374-8661-b7c344cdd89c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","timestamp":"2018. május. 03. 07:50","title":"Ingatlanbevételekből él a hajléktalanból lett lottómilliomos pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","shortLead":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","id":"20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d285fd4-22a8-4a33-8116-2817b43e0d97","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","timestamp":"2018. május. 04. 10:33","title":"Magyarországon lesz a világ eddigi legnagyobb lovasíjász-bajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót változtatnak.","shortLead":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót...","id":"20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fbf6fb-6b64-4b36-8b87-47881aa5a748","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","timestamp":"2018. május. 03. 23:05","title":"A Twitter üzeni: azonnal változtassa meg a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is megerősítették.","shortLead":"A sokat emlegetett HTC U12 Plus lehet a cég hamarosan debütáló telefonja, amelynek érkezését most hivatalosan is...","id":"20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7590a7-ba82-42bc-966f-8e70aad0cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f4d2a-5573-4f01-bc8f-39b0855c7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_majus_23_uj_htc_csucstelefon_erkezese","timestamp":"2018. május. 03. 18:59","title":"Ez már biztos: megvan, mikor jön az új HTC csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél kényelmesebbé tették a használatát.","shortLead":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél...","id":"20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7eca7-f8b5-4f76-b45b-edca78c1dffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","timestamp":"2018. május. 02. 20:03","title":"Töltse le, hasznos lehet: itt az Opera titokban készült új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]