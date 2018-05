Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja az Európai Bizottság összeállított egy tervezetet, amely talán rendet tehet az online világban. De mikor lehet ennek realitása? Tényleg fizetni fog a Facebook vagy a Google? Hogyan és hol érdemes most digitális céget alapítani? Ezekre kerestük a választ ebben a cikkben. ","shortLead":"A digitális vállalkozások adózása a sokéves szabályozói próbálkozás ellenére még mindig nem tisztázott. Egy hónapja...","id":"crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8929821c-5d44-4e72-bb69-9748754a20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def52d7d-5172-4127-9e84-ac32ec3fc6c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180502_Igy_csokkentheti_az_online_vallalkozasa_adoterheit","timestamp":"2018. május. 03. 07:30","title":"Így csökkentheti az online vállalkozása adóterheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően okos, kis költségvetésű horrort csinálni. A Hang nélkül ráadásul sokak vágyát teljesíti azzal, hogy akár még rendet is csinálhat a moziteremben. Kritika.","shortLead":"A tavalyi Tűnj el! után ismét egy amerikai színész-rendező-forgatókönyvíró mutatja meg, hogyan kell lebilincselően...","id":"20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966d7908-7dbe-4da1-8a8a-a13a6ce44fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9dac3-fda6-45f0-a1d9-9083bb1d600b","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Csendben_kell_megszulni_a_gyereket_kulonben_jonnek_a_szornyek_Sok_szerencset_hozza","timestamp":"2018. május. 02. 20:00","title":"Csendben kell megszülni a gyereket, különben jönnek a szörnyek? Sok szerencsét hozzá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz valamit nem jól értelmez. ","shortLead":"A kormánypárt szerint a Kúria döntésével egy halom szavazatot és egy mandátumot is elvettek tőlük. Csakhogy a Fidesz...","id":"20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24de7b3-882b-4b9f-a621-ce83cf9d6603","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_szerint_oket_erte_a_legnagyobb_serelem_a_szavazatok_osszesitesekor","timestamp":"2018. május. 03. 19:20","title":"Valamit nagyon félreértettek a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament leghátsó sorában kért magának helyet a Fidesz egykori erős embere.","shortLead":"A parlament leghátsó sorában kért magának helyet a Fidesz egykori erős embere.","id":"20180504_Lazar_a_leheto_legtavolabb_akar_lenni_Orbantol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ee9f3-dfcd-47d2-9d5d-fc010be20cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Lazar_a_leheto_legtavolabb_akar_lenni_Orbantol","timestamp":"2018. május. 04. 13:11","title":"Lázár a lehető legtávolabb akar lenni Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54a94-c87b-4c25-8c60-dbb73b884178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javában zajlik a találgatás arról, melyik magyar költő, író művét kell majd elemezniük azoknak a diákoknak, akik középszinten érettségiznek magyarból hétfőn.","shortLead":"Javában zajlik a találgatás arról, melyik magyar költő, író művét kell majd elemezniük azoknak a diákoknak, akik...","id":"20180504_Iden_vajon_mi_lesz_az_esszefeladat_a_magyarerettsegin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54a94-c87b-4c25-8c60-dbb73b884178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f957233-f178-475a-9e19-97666b47380f","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Iden_vajon_mi_lesz_az_esszefeladat_a_magyarerettsegin","timestamp":"2018. május. 04. 14:10","title":"Idén vajon mi lesz az esszéfeladat a magyarérettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5493f-1eb3-4add-864f-cbe86ca103ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","timestamp":"2018. május. 03. 12:20","title":"Hármas karambol az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","id":"20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de781804-b68c-4768-8091-fb91db4cc0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 03. 13:25","title":"Pénteken kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]