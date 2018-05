Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak volna.","shortLead":"Az állatokat szabálytalanul és engedélyek nélkül szállították, olyan körülmények között, hogy akár el is pusztulhattak...","id":"20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da24b87-6227-44cf-9db4-c1dac8c6aa62","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_195_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","timestamp":"2018. május. 03. 18:39","title":"195 malacot zsúfoltak össze a 37-es főúton leintett teherautókban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","shortLead":"A sertéspestis egyébként sem veszélyes az emberre, de házi sertésekben még nem is mutatták ki a kórokozót. ","id":"20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a80f1-a431-42fe-b4a1-d597627f4308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Sertespestis_nem_veszelyesek_a_magyar_husok","timestamp":"2018. május. 03. 12:25","title":"Sertéspestis: az agrárkamara szerint nem veszélyesek a magyar húsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős szerkesztővel szemben, aki a 2016 decemberében Orbán Viktor miniszterelnökkel készített, és az egyik Fejér megyei napilapban is megjelentetett interjú szövegét – annak nyomdába kerülését megelőzően – több ponton megváltoztatta. ","shortLead":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős...","id":"20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172015b-a82e-41bd-b4d6-7786d8528584","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 09:05","title":"Vádemelés a meghekkelt Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi vita komoly fejfájást okozhat a nagy kínai mobilgyártóknak. Ezért nem is tűnik annyira megalapozatlannak az az állítás, hogy saját operációs rendszeren dolgozik a Huawei.","shortLead":"Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi vita komoly fejfájást okozhat a nagy kínai mobilgyártóknak. Ezért nem...","id":"201805202_huawei_android_uj_operacios_rendszer_zte_google","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e417c702-7d58-434e-b1c3-effc061de155","keywords":null,"link":"/tudomany/201805202_huawei_android_uj_operacios_rendszer_zte_google","timestamp":"2018. május. 02. 15:03","title":"Mindenre felkészült a Huawei, ha kell, akkor lecserélik az Androidot is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","shortLead":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","id":"20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f47966-0c6d-4562-85f7-b6305a6de19c","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","timestamp":"2018. május. 03. 11:33","title":"Kísértetiesen hasonlított az azeri választási kampány a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64000c6-766d-4c24-933d-484809f72bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem, még nem jött el az ehető pohár ideje. De majdnem.","shortLead":"Nem, még nem jött el az ehető pohár ideje. De majdnem.","id":"20180503_Jo_hir_a_kornyezetbarat_kocsmaba_jaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64000c6-766d-4c24-933d-484809f72bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc36bb5f-1290-43b7-a126-5e1fb016666b","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Jo_hir_a_kornyezetbarat_kocsmaba_jaroknak","timestamp":"2018. május. 03. 16:41","title":"Jó hír a környezetbarát kocsmába járóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]