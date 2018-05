Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","id":"20180504_idojaras_majus_4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b33942-821a-47a5-9e2f-74bd1ad7b81c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180504_idojaras_majus_4","timestamp":"2018. május. 04. 07:17","title":"Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felháborodtak, amiért az Európai Bizottság elnöke beszédet mond Marx születésének 200. évfordulóján. ","shortLead":"Felháborodtak, amiért az Európai Bizottság elnöke beszédet mond Marx születésének 200. évfordulóján. ","id":"20180503_A_Fidesz_most_nagyon_kiakadt_Junckerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e2543d-78d0-4a62-958a-eed92f9def7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_A_Fidesz_most_nagyon_kiakadt_Junckerre","timestamp":"2018. május. 03. 15:30","title":"A Fidesz most nagyon kiakadt Junckerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","shortLead":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","id":"20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f58625-ed5e-43c5-85d3-d50bd1f37f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 15:23","title":"A Tesla másolta a villanykamionját? 2 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki a holokausztot. Az európai és észak-amerikai vezetők szerint Abbász antiszemita beszédet mondott.","shortLead":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki...","id":"20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c9fcb0-868d-4653-9366-244fa41b9940","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","timestamp":"2018. május. 02. 19:51","title":"Bírálják Mahmúd Abbasz antiszemita beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít a felhasználóknak, hogy a hagyományos képeiket könnyen átalakíthassák.","shortLead":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít...","id":"20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd425a-ca86-4c5d-97a5-36b5471cd95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","timestamp":"2018. május. 04. 07:02","title":"Töltsön fel egy sima fotót a Facebookra, nyáron már 3D-s verziót csinál majd belőle a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban balesetet szenved.","shortLead":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban...","id":"20180503_autopalya_motor_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e901e3a2-4660-47a7-9ae5-fb29d68c1ab2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autopalya_motor_baleset_video","timestamp":"2018. május. 03. 04:01","title":"Szemből hajtott fel az autópályára a motoros, nem lett jó vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714205ce-75ba-429a-bba5-ddb358399664","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180502_Rohogogorcsot_kapott_Majka_es_Tilla__le_kellett_allitani_a_forgatast_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714205ce-75ba-429a-bba5-ddb358399664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa625114-ecc8-4c79-be0c-995f4c9fd56c","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Rohogogorcsot_kapott_Majka_es_Tilla__le_kellett_allitani_a_forgatast_video","timestamp":"2018. május. 02. 14:20","title":"Röhögőgörcsöt kapott Majka és Tilla – le kellett állítani a forgatást (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]