A miniszteri tisztség várományosával, Gulyás Gergellyel a mandiner.hu beszélgetett többek között a minisztériumi struktúráról is. Az interjúból kiderül, hogy Kocsis Máté irányítja majd a Fidesz parlamenti frakcióját, és Gulyás is tart kormányinfót. Orbán Balázs lesz a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. A Miniszterelnökséghez tartoznak a jövőben az európai uniós ügyek és az európai intézményekkel való kapcsolattartás. Az eddigi egy helyett két államtitkár dolgozik majd itt. Takács Szabolcs jelenlegi államtitkár mellett Varga Judit is e területért felel majd államtitkárként. Ő tíz éve dolgozik az Európai Parlamentben, és a magyar uniós politika új arca lehet.

Az uniós ügyeken kívül a teljes területi közigazgatásért való felügyelet tovabbra is a tárcához tartozik Tuzson Bence jelenlegi kommunikációs államtitkár vezetésével. Létrejön egy Budapestért és az agglomerációért felelős szervezeti egység is, amelyet Fürjes Balázs fog vezetni. A Miniszterelnökséghez tartozik majd a Modern Városok Program, valamint az újonnan induló Modern Falvak Program, ezért a területért kormánybiztosként Gyopáros Alpár csornai képviselő lesz a felelős. A minisztérium közigazgatási államtitkára pedig Janó Márk lesz, aki jelenleg a frakció szakmai osztályának a vezetője.

Rogán Antal miniszter úr portfoliója a turizmussal fog bővülni, de lényegét tekintve ő az eddigiekhez hasonló feladatot lát el, amelynek legfontosabb része, hogy továbbra is ő a miniszterelnök kabinetfőnöke. A Miniszterelnöki Kormányirodát közvetlenül a miniszterelnök fogja irányítani, a kormányiroda élén pedig Bíró Marcell államtitkár áll majd. A miniszterelnöki kormányiroda a napi kormányzati munka szervezéséért, a döntések előkészítéséért és végrehajtásáért lesz felelős, tehát a kormányzással kapcsolatos szervezési és végrehajtási feladatok közvetlenül a miniszterelnök irányítása alá kerülnek – mondta Gulyás.

A felvetésre, miszerint a csütörtöki HVG azt írta, hogy „kidolgozott javaslat van arra vonatkozóan, hogy minden olyan bírót nyugdíjba küldjenek, aki már 1990 előtt ítélkezett”, Gulyás azt válaszolta: ez minden alapot nélkülöz. Aki 1990 előtt bíró volt, azt ezért semmilyen vád nem érheti, hiszen pontosan tudjuk, hogy a '70-es évektől kezdve semmilyen állampárttal való együttműködésre nem volt szükség ahhoz, hogy valaki bíró lehessen. A '80-as években a bírói kar az akkori nem jogállami körülmények között kifejezetten színvonalas jogszolgáltatásra volt képes – tette hozzá. Gulyás cáfolta, hogy a kétezer főnél kisebb településeken teljesen megszüntetik az önkormányzatiságot.