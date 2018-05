Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a878a84f-9980-43c7-a083-7bf179d1e8f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kézilabdázónő autójával egy fának ütközött, amitől a jármű kigyulladt.","shortLead":"A kézilabdázónő autójával egy fának ütközött, amitől a jármű kigyulladt.","id":"20180504_baleset_kigyullad_auto_kezilabdazo_kaposvari_eszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a878a84f-9980-43c7-a083-7bf179d1e8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04abd384-3b2c-48a7-a330-520ad03bfdaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_baleset_kigyullad_auto_kezilabdazo_kaposvari_eszter","timestamp":"2018. május. 04. 16:30","title":"Lángoló autóból mentették ki a Dorog egyik kézilabdázóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak a legtöbbet a gyerekek 18 éves korukig, de nem ritkák a pszichológiai/pszichiátriai problémák sem. ","shortLead":"Egy most publikált felmérés szerint megfázással, fül-orr-gégészeti problémákkal és gyermekbetegségekkel bajlódnak...","id":"20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e005cf-574a-48b4-816a-6eb9d5135ad4","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Itt_van_mi_mindennel_bajlodnak_a_legtobbet_a_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. május. 04. 11:37","title":"Itt van, mi mindennel bajlódnak a legtöbbet a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","shortLead":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","id":"20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8293b189-9a65-4f76-85cc-5798615db552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","timestamp":"2018. május. 05. 07:18","title":"Halálra gázoltak egy embert a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","shortLead":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","id":"20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41beec92-d806-4f3c-861d-f0bc97385d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. május. 05. 09:48","title":"Időben máris teljes az összhang a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s diákokból álló csapat egyetlen európaiként jutott be a New York-i döntőbe. ","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s...","id":"20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12dc40-f63b-4a41-8d0c-412e33b49634","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","timestamp":"2018. május. 04. 11:58","title":"Óriási magyar siker New Yorkban: BME-s diákok nyerték az egyik legkomolyabb szoftverfejlesztő versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó ideig eltarthat, amire teljes képet kaphatunk a csütörtök délután történt baleset körülményeiről, amikor egy iskolatűzhöz vonuló létráskocsi egy kanyarban rádőlt egy másik autóra, amelynek vezetője belehalt a tragikus szerencsétlenségbe. ","shortLead":"Jó ideig eltarthat, amire teljes képet kaphatunk a csütörtök délután történt baleset körülményeiről, amikor...","id":"20180504_Tuzoltoauto_baleset_felborult_Budaorsi_ut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97ad1b3-02b2-4c3f-b212-2f7f6ec0dbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_Tuzoltoauto_baleset_felborult_Budaorsi_ut","timestamp":"2018. május. 04. 16:36","title":"Miért borult fel a 26 tonnás létrás tűzoltóautó? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn következik. ","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn...","id":"20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69b3e0-6060-4339-94a6-0d99229b7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","timestamp":"2018. május. 04. 05:42","title":"Ma startol az idei érettségi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]